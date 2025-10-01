Las matriculaciones en Italia aumentaron un 4,07 % interanual en septiembre
Roma, 1 oct (EFE).- Las matriculaciones en Italia ascendieron a 126.679 durante el pasado mes de septiembre, lo que supone un aumento del 4,07 % en términos ineranuales, según confirmó este miércoles el Ministerio de Transportes en su informe mensual.
En septiembre de 2024 los vehículos matriculados en Italia habían sido 121.720.
Los cambios de propiedad también subieron, un 11,39 %, hasta los 494.573.
En cuando al volumen global de ventas, en total en septiembre fueron de 621.252 vehículos, de los cuales el 20,39 % eran nuevos y el 79,61 % restante usados.
Como es habitual, el grupo automovilístico Stellantis también difundió sus datos del mercado italiano durante el mes de septiembre, mes en el que sus ventas escalaron en un 15,5 %, casi el triple que el dato registrado a nivel nacional, del 4,07 %. EFE
