Las memorias de Gisèle Pelicot, Liza Minelli y Stallone, en un 2026 para todos los gustos

Redacción Internacional, 27 dic (EFE) .- Libros de misterio, ciencia ficción, dramas, historia, grandes recopilaciones o lo último en literatura latinoamericana, el 2026 llega cargado de novedades en todos los géneros y para todos los gustos, también para los aficionados a las biografías, con la publicación de las esperadas memorias de la francesa Gisèle Pelicot, de Liza Minelli y de Silvester Stallone.

– ‘Un himno a la vida’ (Lumen)

El 17 de febrero llegará a las librerías ‘A Hymn to life’, las memorias de la francesa Gisèle Pelicot, cuya historia de abusos sexuales conmovió al mundo y generó una ola de solidaridad y reconocimiento en torno a su figura. Pelicot abre su alma a los lectores en este libro, un conmovedor relato de supervivencia, testimonio y coraje, así como un retrato inolvidable de una mujer que rompió su silencio, reclamó su voz y forzó un enfrentamiento con la verdad.

– ‘Chicos, ¡esperen a escuchar esto!’, la biografía de Liza Minelli (Grand Central Publishing)

La icónica actriz y cantante estadounidense lanzará sus memorias la próxima primavera (10 de marzo). ‘Chicos, ¡esperen a escuchar esto!’ promete un relato íntimo de su vida, desde su infancia en Hollywood como hija de Judy Garland hasta su éxito en Broadway, abordando sus adicciones y desmintiendo historias previas. El libro incluye grabaciones de audio inéditas y está previsto que tenga su versión televisiva.

– ‘Los escalones’ (Plaza and Janes)

El actor Sylvester Stallone ha descrito como «su testamento» su libro de memorias, ‘Los escalones’, que publicará el próximo mayo, y en las que el protagonista de Rambo narra su dura infancia, sus inicios en Nueva York en 1969, y el éxito de Rocky en 1977, centrándose en la resiliencia y la superación personal.

– ‘London Falling’ – Patrick Radden Keefe (Ed. Doubleday )

El escritor y periodista Patrick Radden Keefe regresa en 2026 con ‘London Falling’, la historia de una familia devastada por la muerte repentina de su hijo de 19 años, tras la que descubren una vida secreta relacionada con el peligroso mundo criminal que existe al otro lado de la brillante vida londinense. El 7 de abril sale a la luz esta novela del autor de ‘No digas nada’.

– ‘Kin’ -`Tayari Jones (Ramdon House)

‘Kin es el título de la quinta novela de la aclamada autora estadounidense Tayari Jones, autora del best-seller ‘Un matrimonio americano’, con el que ganó el Women’s Prize for Fiction en 2019. En esta ocasión, Jones se interna en una historia íntima y conmovedora sobre dos amigas sin madre que buscan un sentido de pertenencia, identidad y amor. El libro llegará a las librerías el 24 de febrero.

– ‘El final se escribe solo’ (Harper Collins)

Tras el nombre de Evelyn Clarke se esconde una colaboración entre las reconocidas escritoras V.E. Schwab y Cat Clarke, que ahora regresan a las librerías, el 7 de abril, con ‘El final se escribe solo’. La historia sigue a seis autores que son invitados a una isla privada y tienen solo 72 horas para escribir un final que, supuestamente, les cambiará la vida … pero la trama se complica con un giro mortal. Stephen King ha elogiado la obra conjunta de ambas autoras.

– La obra completa de Borges (Alfaguara)

La editorial Alfaguara relanzará la obra completa del escritor argentino Jorge Luis Borges en 2026, iniciando con «Cuentos completos», «Ensayos completos» y «Poesía completa» el 22 de enero. Este lanzamiento simultáneo en España e Iberoamérica conmemora el 40º aniversario del fallecimiento del autor, con más títulos previstos para junio y noviembre de 2026.

– Nuevos autores latinoamericanos en ocho novelas del Mapa de Las Lenguas (Penguin Random House)

Ocho novelas procedentes de Argentina, México, Chile, Perú, España y Colombia integran la colección literaria Mapa de las Lenguas 2026, que verá la luz de manera simultánea en España y Latinoamérica a lo largo de 2026 a partir de febrero.

Se trata de los títulos del argentino Roberto Chuit Roganovich (‘Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores’), la mexicana Gabriela Damián Miravete (‘Soñarán en el jardín’) y de los españoles Paco Cerdà (‘Presentes’) y Laura Chivite (‘El ataque de las cabras’). También los de los colombianos Andrea Mejía (‘La sed se va con el río’) y Antonio García Ángel (‘Que pase lo peor’), del chileno Alfredo Andonie (‘Serpiente’) y del peruano Daniel Salvatierra (‘Criaturas virales’).

– Los golpistas’, de Jaime Bayly (Galaxia Gutemberg)

El polémico escritor y comunicador peruano Jaime Bayly regresa a la literatura con ‘Los golpistas’, una novela centrada en los tres días turbulentos del fallido golpe de estado contra Hugo Chávez en Venezuela en abril de 2002. La obra, que también aborda la relación de Chávez con Fidel Castro, se publicará en España y Perú entre febrero y marzo de 2026, bajo el sello de Galaxia Gutenberg.

