Las Meninas de Manolo Valdés se mudan al centro de Londres

Miguel Salvatierra

Londres, 13 feb (EFE).- Las esculturas de las Meninas de Velázquez del artista plástico Manolo Valdés, uno de los símbolos de su producción, se han mudado a la Opera Gallery, en Londres, donde convivirán hasta el próximo 20 de marzo con otras piezas destacadas del valenciano en una exposición que recorre su extensa obra.

La muestra, titulada «La librería», busca «continuar con los temas ya tratados», como las reconocidas versiones de la reina Mariana de ‘Las Meninas’, obra del sevillano Diego Velázquez, explicó Valdés a EFE este jueves, víspera de la apertura al público de la exhibición.

Entre las obras expuestas figuran, además de estas Meninas, algunas de reciente producción y otras con más edad que ya han desfilado por Venecia, París o Nueva York, diversas reproducciones en madera tallada de librerías repletas de libros, o esculturas de técnica mixta que mezclan materiales como el cristal y el acero.

Reversionarse a sí mismo

Una de las máximas del veterano artista, que cumple 83 años el próximo marzo, es la continua revisión de su propia obra a través de su experiencia y la significación que se hace de ésta en cada momento vital en busca de nuevas técnicas que completen un discurso que, reconoce, estará por siempre inacabado.

«Siempre que encuentre una fórmula para tratar la misma cabeza la reina Mariana con un procedimiento distinto lo voy a hacer, porque siempre quedas insatisfecho con lo que has hecho o lo que has querido contar», aseguró Valdés.

Esa narrativa interminable la continúa introduciendo nuevos materiales como la cerámica o el cristal y técnicas como la del mosaico, aunque el artista se mantiene firme en la idea de que nunca conseguirá estar al 100 % satisfecho, algo que, reconoció, es lo que le ayuda a «mantener la ilusión».

«Cada vez que aparece algo nuevo (…) lo introduces pensando en que vas a completar el discurso que te dura toda la vida, y no completas nada. Pero eso lo que te mantiene con ilusión», afirmó.

La madera, el bronce y el cristal son otros de esos nuevos elementos que Valdés ha incorporado a su producción para continuar explorando nuevas vías que proporcionen una visión diferente a la reconocida y reconocible obra del valenciano.

Pasado y presente

En el marco de esta exposición, en la que también cabe la pintura, se celebran el 60 aniversario de ‘Equipo Crónica’, que Valdés fundó en 1965 junto a Rafael Solbes y Juan Antonio Toledo, el máximo exponente del Pop Art de España que buscó utilizar sus propuestas artísticas como una feroz crítica a la dictadura franquista.

«Fue cuando Manolo Valdés empezó realmente su carrera», señaló a EFE la directora general de Opera Gallery Group, Isabelle de La Bruyère, que se congratuló además de los diez años que se cumplen desde que la cadena de galerías comenzara a colaborar con el artista.

La intención de la galería es «homenajearle, haciendo una gran exposición monumental», la más grande dedicada al autor que se ha hecho en Londres, ciudad en la que ha expuesto cinco veces, con obras antiguas y de reciente producción, como la Reina Mariana en mosaico azul, realizada este año.

En la librería de Manolo Valdés no faltan, sobre todo, títulos sobre historia del arte -una de sus pasiones-, pero ésta se mantendrá siempre abierta a la introducción de nuevas obras que «son capaces de enseñarte algo en lo que tú no has pensado». EFE

