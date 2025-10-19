Las mesas electorales abren en Bolivia para una inédita segunda vuelta presidencial

La Paz, 19 oct (EFE).- La jornada electoral en Bolivia comenzó este domingo con la apertura de las mesas de votación para elegir por primera vez en segunda vuelta al presidente y vicepresidente, entre los binomios liderados por el centrista Rodrigo Paz Pereira y el conservador Jorge Tuto Quiroga.

Los recintos electorales dispuestos en todo el país empezaron a abrir a las 08.00 hora local (12.00 GMT) y deben funcionar durante ocho horas ininterrumpidas hasta las 16.00 (20.00 GMT), cuando se prevé su cierre.

La supervisión de la votación en el país está a cargo de unos 204.000 jurados para 35.253 mesas electorales, según datos del órgano electoral.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha dicho que se prevé que los primeros resultados del Sistema de Resultados Preliminares (SIREPRE) se den a las 21.00 horas local (01.00 GMT del lunes).EFE

