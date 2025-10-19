Las mesas electorales comienzan a cerrar luego de ocho horas de votación en Bolivia

1 minuto

La Paz, 19 oct (EFE).- Las mesas electorales instaladas en Bolivia comenzaron a cerrar a partir de las 16.00 hora local (20.00 GMT) tras ocho horas de votación en la inédita segunda vuelta que se realiza este domingo para elegir al presidente y vicepresidente del país.

En varias de las nueve regiones del país, los jurados electorales ya iniciaron el escrutinio en las más de 34.000 mesas instaladas, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Según la norma electoral, las mesas deben funcionar durante ocho horas continuas desde su apertura, por lo que el horario de cierre puede retrasarse en aquellas que demoraron en abrir y también deben permanecer abiertas hasta que vote «el último ciudadano» en la fila, recordó el presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel. EFE

