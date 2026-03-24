Las milicias proiraníes en Irak informan de la muerte de un comandante por un ataque aéreo

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Redacción internacional, 24 mar (EFE).- Las milicias proiraníes de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en Irak informaron este martes de la muerte de un comandante en la región de Anbar, al oeste de Bagdad, a causa de un ataque aéreo, recoge la agencia INA.

La nota, que atribuye el ataque a Estados Unidos, apunta que el comandante del FMP, identificado como Saad al-Baiji, pereció junto a un número indeterminado de milicianos, a quienes califica de mártires, en un ataque dirigido contra su cuartel general en la citada región.

En las últimas semanas, en el contexto de la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, varios emplazamientos de las Fuerzas de Movilización Popular en Irak han sido alcanzados por misiles y bombardeos de Israel o de EE.UU., según las autoridades locales.

Las autoridades iraquíes han condenado estos bombardeos, calificándolos de «ataques traicioneros» y denunciando violaciones de la soberanía nacional, mientras que el Gobierno iraquí ha reiterado su rechazo a que su territorio sea utilizado para atacar a países vecinos y ha advertido de que estas acciones socavan la seguridad y la estabilidad del país.

Las FMP son una confluencia de varias agrupaciones de distinto signo, plenamente integradas en las Fuerzas Armadas iraquíes, muchas de las cuales son abiertamente proiranies y están conformadas por chiíes.

EE.UU considera como terrorista algunas de esas milicias. EFE

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