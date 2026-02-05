Las mineras Glencore y Rio Tinto abandonan sus planes de fusión

Londres, 5 feb (EFE).- Las compañías mineras Glencore y Rio Tinto, ambas cotizadas en la Bolsa de Londres, anunciaron este jueves que abandonan sus planes de fusión, que hubieran dado lugar a la minera más grande del mundo.

En un comunicado difundido este jueves, Rio Tinto confirmó que ya no considera una posible fusión u otra combinación de negocios con la empresa anglo-suiza Glencore tras haber determinado que «no podría alcanzar un acuerdo que aportase valor a sus accionistas».

El anuncio de este hoy pone fin a más de 18 meses de negociaciones entre ambas compañías y llega después de que tanto Glencore como Rio Tinto confirmasen a principios de enero que estaban en conversaciones para una posible fusión por valor de unos 260.000 millones de dólares (220.000 millones de euros).

En respuesta al anuncio de Rio Tinto, Glencore también emitió una nota en la que reveló que los términos de la oferta potencial implicaban que Rio Tinto conservase los puestos de presidente y director ejecutivo y entregara una «propiedad proforma» de la compañía combinada, lo que a juicio de la minera anglo-suiza la «infravaloraba».

«Concluimos que la adquisición propuesta en estos términos no beneficia a los accionistas de Glencore. No refleja nuestra visión del valor relativo a largo plazo, a lo largo del ciclo, lo que incluye no valorar adecuadamente nuestro negocio de cobre y su importante cartera de proyectos de crecimiento, ni distribuir el importante potencial de sinergia», indicó Glencore.

Tras el anuncio, sobre las 16.00 GMT, las acciones de Glencore se desplomaron en el FTSE-100 de la Bolsa de Londres más de un 8 %, mientras que las de Rio Tinto disminuyeron alrededor del 2,5 %.

Igualmente, lastraron a otras de las cotizadas del sector, tales como Fresnillo (-4,87 %), Anglo American (-2,87 %) o Antofagasta (-2,78 %).

Esto sucede en un contexto de alta revalorización de algunos de los principales minerales producidos por estas compañías, como el oro, la plata y el cobre, que han roto varios récords históricos en los últimos meses.

La decisión de Rio Tinto de abandonar los planes de fusión con Glencore sigue a otros intentos fallidos de crear megacompañías en el sector minero, como los diversos intentos de compra de BHP para adquirir Anglo American entre 2024 y 2025. EFE

