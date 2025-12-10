Las mipymes paraguayas exportaron 453,2 millones de dólares hasta octubre

Asunción, 10 dic (EFE).- Las micro, pequeñas y medianas empresas paraguayas exportaron unos 453,2 millones de dólares de enero a octubre pasado, un 22 % más respecto al mismo periodo de 2024, informó este miércoles el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

El crecimiento estuvo impulsado por los sectores de carbón vegetal, manufacturas textiles, semillas, madera y plásticos, sectores que concentraron «la mayor parte de la oferta exportable del segmento», señaló el MIC en un comunicado que citó datos de un informe del Viceministerio de Mipymes.

Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Estados Unidos absorbieron «la totalidad de las operaciones» de exportación, indicó la fuente.

El informe detalla que, al cierre de octubre pasado, se registraron 1.849 operaciones de exportación, un incremento del 13 % frente al volumen observado en 2024.

La actividad exportadora se concentró en los departamentos de Central, Alto Paraná (este) y en la capital, Asunción, las más pobladas del país, que reunieron cerca del 76 % de las mipymes que operaron en mercados internacionales, según el MIC. EFE

