Las muertes de ciclistas en la UE bajan cuatro veces más lento que las de automovilistas

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Bruselas, 21 abr (EFE).- Las muertes de ciclistas en la UE descienden a un ritmo cuatro veces más lento que las de los usuarios de vehículos motorizados, denunció este martes el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC), que reclama medidas para reducir la velocidad del tráfico y acelerar las infraestructuras seguras.

Entre 2014 y 2024, las muertes de ciclistas cayeron solo un 8 %, lo que equivale a una reducción media anual del 0,5 %, frente al 2 % anual registrado entre los usuarios motorizados, según un informe publicado este martes por el ETSC.

En 2024, 1.926 ciclistas murieron en las carreteras de la Unión Europea, que representan el 10 % de todas las víctimas mortales de tráfico.

El ETSC advierte de que este ritmo de mejora está muy lejos del necesario para cumplir el objetivo comunitario de reducir a la mitad las muertes en carretera de aquí a 2030, que exigiría un descenso anual del 6,5 %, trece veces superior al actual en el caso de los ciclistas.

El principal factor de riesgo para los ciclistas son las colisiones con vehículos de motor, responsables del 65 % de las muertes de ciclistas, según el informe.

Además, las lesiones graves notificadas por la policía aumentaron un 12 % entre 2014 y 2024, aunque la organización advierte de que los datos reales podrían ser mucho mayores.

«Los gobiernos están animando activamente a más personas a desplazarse en bicicleta, por el clima, para reducir el uso de combustibles fósiles y la congestión, por la salud pública y por nuestras ciudades. Pero no están proporcionando las condiciones de seguridad que los ciclistas necesitan», afirmó la coautora del informe, Jenny Carson.

El ETSC insiste en la necesidad de reducir la velocidad del tráfico, al subrayar que el riesgo de muerte de un ciclista atropellado a 50 km/h es varias veces superior al de uno golpeado a 30 km/h.

Pide también aumentar de forma urgente la inversión en carriles bici protegidos, vías segregadas y cruces seguros.

«No se puede pedir a la gente que vaya en bicicleta y luego no protegerla del tráfico rápido», añadió Carson. EFE

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