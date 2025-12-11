Las muertes de indígenas bajo custodia en Australia alcanzan su nivel más alto desde 1980

2 minutos

Sídney (Australia), 11 dic (EFE).- Las muertes de personas aborígenes bajo custodia policial, en prisiones o en centros de menores de Australia alcanzaron en el último año su nivel más alto desde que existen registros -año 1980-, según datos difundidos este jueves por el Instituto Australiano de Criminología (AIC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el informe anual de Muertes en el Programa de Custodia, entre julio de 2024 y junio de 2025 se registraron 113 fallecimientos bajo custodia en el país, 33 de ellos de personas indígenas, la cifra más alta en 45 años.

En el periodo anterior -de julio de 2023 a junio de 2024- se contabilizaron 24 muertes de personas aborígenes bajo custodia.

Del total de muertes indígenas del último año, 26 se registraron en prisiones, lo que supone un incremento respecto a los 18 del año previo, mientras otras seis ocurrieron bajo custodia policial o durante operaciones relacionadas con detenciones, y una en un centro de detención juvenil.

El informe apunta que la principal causa de muerte entre las personas indígenas correspondió a casos «autoinfligidos», seguidos de aquellos motivados por causas naturales, mientras que ocho casos fueron por ahorcamiento.

El estado de Nueva Gales del Sur, en el este del país, fue el que registró más muertes aborígenes en prisiones (9), seguido por Australia Occidental (6). Queensland, Australia Meridional y el Territorio de la Capital Australiana reportaron tres muertes cada uno.

Los nuevos datos se dan a conocer después de que la forense estatal de Nueva Gales del Sur, Teresa O’Sullivan, dijera en octubre que el récord de fallecimientos en custodia en dicho estado es un hecho «profundamente angustiante».

«Estas no son simples estadísticas. Cada una de estas muertes representa a una persona cuya vida importaba y cuya pérdida es sentida profundamente por familias, seres queridos y comunidades en todo el estado», afirmó entonces la forense, quien subrayó la necesidad de «un escrutinio independiente, respeto y rendición de cuentas».

Desde la creación de la Comisión Real sobre Muertes Aborígenes en Custodia en 1991, se han registrado alrededor de entre 556 y 580 muertes de personas indígenas en custodia, según reportes y estimaciones recientes.

Los pueblos aborígenes y los isleños del estrecho de Torres -una región situada entre el extremo norte de Queensland (Australia) y Papúa Nueva Guinea- representan alrededor del 3,4 % de la población total de Australia y cerca del 3,2 % en el estado de Nueva Gales del Sur, según el último censo nacional. EFE

emg/mca/rml