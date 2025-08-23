Las muertes en accidentes de tránsito bajan un 10 % en lo que va de año en El Salvador

1 minuto

San Salvador, 23 ago (EFE).- La cifra de muertes en accidentes de tránsito en El Salvador ha disminuido un 10 % en lo que va de año, mientras que la de lesionados se elevó un 14 %, de acuerdo con datos oficiales divulgados este sábado.

Según las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Gobierno de El Salvador, entre el 1 de enero y el 22 de agosto del año en curso se registró la muerte de 758 personas en accidentes de tráfico, 82 menos que en 2024, cuando se contabilizaban 840.

De igual forma, los datos en la página web de dicho observatorio señalan que se produjeron 8.265 lesionados, 1.001 más que los registrados en el mismo periodo del año pasado.

En total, los accidentes viales computados en este lapso sumaron 13.611, un 9 % más que los 12.479 del 2024.

El informe indica que la distracción al conducir sigue siendo la principal causa de muertes en accidentes de tráfico, con 261 casos, le sigue la velocidad excesiva, con 156 muertes, y la invasión del carril contrario, con 104 fallecidos.

Del total de personas fallecidas en estos accidentes viales, 303 fueron motociclistas, 302 peatones y 25 ciclistas.

El Salvador cerró 2024 con 20.301 percances viales, 11.954 lesionados y 1.303 muertes, un 3,7 % más que las registradas en 2023. EFE

hs/fa/jrg