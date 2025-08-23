The Swiss voice in the world since 1935

Las muertes en accidentes de tránsito bajan un 10 % en lo que va de año en El Salvador

Este contenido fue publicado en
1 minuto

San Salvador, 23 ago (EFE).- La cifra de muertes en accidentes de tránsito en El Salvador ha disminuido un 10 % en lo que va de año, mientras que la de lesionados se elevó un 14 %, de acuerdo con datos oficiales divulgados este sábado.

Según las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Gobierno de El Salvador, entre el 1 de enero y el 22 de agosto del año en curso se registró la muerte de 758 personas en accidentes de tráfico, 82 menos que en 2024, cuando se contabilizaban 840.

De igual forma, los datos en la página web de dicho observatorio señalan que se produjeron 8.265 lesionados, 1.001 más que los registrados en el mismo periodo del año pasado.

En total, los accidentes viales computados en este lapso sumaron 13.611, un 9 % más que los 12.479 del 2024.

El informe indica que la distracción al conducir sigue siendo la principal causa de muertes en accidentes de tráfico, con 261 casos, le sigue la velocidad excesiva, con 156 muertes, y la invasión del carril contrario, con 104 fallecidos.

Del total de personas fallecidas en estos accidentes viales, 303 fueron motociclistas, 302 peatones y 25 ciclistas.

El Salvador cerró 2024 con 20.301 percances viales, 11.954 lesionados y 1.303 muertes, un 3,7 % más que las registradas en 2023. EFE

hs/fa/jrg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR