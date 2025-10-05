Las muertes en accidentes de tránsito llegan a 896 en El Salvador, un 8 % menos que 2024

San Salvador, 4 oct (EFE).- La cifra de muertes en accidentes de tránsito en El Salvador llegó a 896 en lo que va del año, un 8 % menos que las de 2024, mientras que el número de lesionados se elevó un 12 %, de acuerdo con datos oficiales revisados este sábado por EFE.

Los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Gobierno de El Salvador indican que entre el 1 de enero y el 3 de octubre del año en curso se registró la muerte de 896 personas en accidentes de tráfico, 80 menos que en 2024, cuando se contabilizaban 976.

Las cifras en la página web de dicho observatorio señalan que se produjeron 9.763 lesionados, 1.038 más que los 8.725 registrados en el mismo periodo de 2024.

En total, los accidentes viales computados en este lapso sumaron 16.287, un 9 % más que los 14.944 de 2024.

El informe indica que la distracción al conducir sigue siendo la principal causa de muertes en accidentes de tráfico, con 311 casos, le sigue la velocidad excesiva, con 191 muertes, y la invasión del carril contrario, con 120 fallecidos.

Del total de personas fallecidas en estos accidentes viales, 362 fueron motociclistas, 352 peatones y 27 ciclistas.

El Salvador cerró 2024 con 20.301 percances viales, 11.954 lesionados y 1.303 muertes, un 3,7 % más que las registradas en 2023. EFE

hs/rrt