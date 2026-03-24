Las muertes en carretera en la UE caen un 3 % en 2025 y España se sitúa debajo de la media

3 minutos

Bruselas, 24 mar (EFE).- Las muertes en carreteras de la Unión Europea (UE) disminuyeron un 3 % entre 2024 y 2025, lo que arrojó una tasa de 43 fallecidos por cada millón de habitantes europeos, que en el caso de España fue de 36, informó este martes la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

En total, 19.400 personas perdieron la vida en las carreteras europeas en 2025, lo que supuso que en aquel año hubo 580 víctimas mortales menos que el año anterior.

En un comunicado publicado hoy, la Comisión Europea ve estos datos como un «logro significativo», ya que coinciden con un aumento del número de vehículos en las carreteras de la UE y de los kilómetros recorridos.

Pese a ello, el Ejecutivo comunitario instó a los Estados miembros a «mantener los esfuerzos a todos los niveles», a la vista de que la mayoría siguen lejos de alcanzar el objetivo de reducir a la mitad las muertes y lesiones graves en carretera para 2030.

España, por debajo del promedio europeo

En términos relativos, la media comunitaria fue de 43 fallecidos por cada millón de habitantes, dos menos que en 2024. Bulgaria (71), Rumanía (68) y Croacia (67) lideraron la tasa de muertes en carretera.

España se mantuvo por debajo del promedio, con 36 muertes por cada millón de habitantes, una menos que las 37 registradas en 2024.

En la cola del bloque comunitario se encontraron Estonia (31), Dinamarca (23) y Suecia (20).

Los datos arrojan que cinco personas resultan gravemente heridas por cada víctima mortal, lo que implica que alrededor de 100.000 personas en toda la UE sufren lesiones graves en accidentes de tráfico cada año.

Los datos disponibles para 2024 muestran que la mayoría de los accidentes mortales se produjeron en las carreteras rurales, con un 53 % de las muertes, en comparación con el 38 % en las zonas urbanas y el 8 % en las autopistas.

En general, los hombres (77 %) superan ampliamente en número a las mujeres (23 %) en las muertes por accidentes de tráfico, y crece la preocupación por la cantidad «desproporcionadamente alta» de jóvenes de 18 a 24 años y de personas mayores de 65 años que pierden la vida en carreteras, especialmente entre los peatones y los ciclistas.

Los conductores y pasajeros de automóviles representaron el 44 % de todas las muertes, mientras que los usuarios de vehículos de dos ruedas motorizados (motos y ciclomotores) representaron el 21 %, los peatones el 18 % y los ciclistas el 9 %.

«Debemos intensificar nuestra colaboración con los Estados miembros, la industria y los usuarios de la carretera para lograr carreteras más seguras y mantener a Europa firmemente encaminada hacia nuestro objetivo de cero muertes en carretera para 2050», declaró el comisario de Transporte, Apostolos Tzitzikostas. EFE

iba/asa/jgb