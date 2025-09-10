Las muertes por enfermedades crónicas bajan en el mundo, pero ese progreso se ralentiza

Redacción Ciencia, 11 sep (EFE).- La mortalidad por enfermedades crónicas se redujo en el 80 % de los países entre 2010 y 2019, pero ese progreso se ralentizó en general, de forma que el 60 % de los Estados tuvieron peores resultados que en la década anterior.

Un estudio encabezado por el Imperial College de Londres y que publica The Lancet indica que las tasas de mortalidad por enfermedades como el cáncer, las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares disminuyeron en cuatro de cada cinco países en la década anterior a la pandemia de COVID-19.

La investigación, con datos de 185 Estados, señala que en la década estudiada el riesgo de morir por una enfermedad crónica entre el nacimiento y los 80 años disminuyó en cuatro de cada cinco países: 152 (82 %) países en el caso de las mujeres y 147 (79 %) en el de los hombres.

La mortalidad por enfermedades crónicas descendió en todos los Estados de ingresos altos de Europa, América del Norte y el Pacífico, aunque se observó una tendencia general hacia una desaceleración de ese progreso.

Entre los países industrializados de altos ingresos, Corea del Sur fue el de mejor resultado y el punto de referencia para Asia oriental.

Dinamarca, Noruega y Suecia registraron algunas de las mayores reducciones en la mortalidad por enfermedades crónicas del mundo industrializado occidental.

Por el contrario, Alemania obtuvo malos resultados, con el segundo menor descenso en la mortalidad por enfermedades crónicas de todos los países industrializados de altos ingresos, después de Estados Unidos.

EE.UU experimentó la menor disminución de todos los países industrializados de ingresos altos del mundo. El progreso se estancó durante ese período, especialmente entre las mujeres y casi se paralizó entre los hombres.

América Latina y el Caribe está entre los casos de éxito, pues muchos países experimentaron una desaceleración o un retroceso en la disminución de la mortalidad por enfermedades crónicas.

En Chile y Colombia, los puntos de referencia regionales para hombres y mujeres, respectivamente, la disminución de la mortalidad se aceleró durante el período en todas o la mayoría de las enfermedades crónicas y grupos de edad.

Entre los mayores aumentos del riesgo en esa región se encuentran Antigua y Barbuda para las mujeres y Honduras y Jamaica para los hombres.

A nivel mundial, Catar, Azerbaiyán y Uzbekistán experimentaron las mayores reducciones tanto de hombres como de mujeres, mientras que los mayores aumentos se observaron en Sudán del Sur, Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas en el caso de las mujeres y, en el caso de los hombres, se observaron en Cabo Verde, Honduras y Jamaica.

Sin embargo, los autores advierten sobre la escasez de datos en la mayoría de estos países, por lo que las tendencias deben interpretarse como muy inciertas.

En la mayoría de los Estados, la reducción de los fallecimientos por problemas cardiovasculares fue el factor que más contribuyó a la disminución de la mortalidad por enfermedades crónicas.

El descenso de las muertes por diversos tipos de cáncer (estómago, colorrectal, cuello uterino, mama, pulmón y próstata) también contribuyó a la bajada de la mortalidad.

Sin embargo, el aumento de los decesos por demencia, otras afecciones neuropsiquiátricas (incluido el trastorno por consumo de alcohol) y algunos otros tipos de cáncer (como el de páncreas y el de hígado) contrarrestó esos avances.

Los autores advierten de que, si bien la reciente disminución mundial de la mortalidad es un éxito, la ralentización pone de manifiesto la «urgente necesidad» de seguir aplicando las políticas y las directrices y programas de atención sanitaria que condujeron a rápidas mejoras a principios del milenio.

Entre ellas citan el acceso a medicamentos preventivos, la detección precoz de enfermedades como el cáncer y los servicios de tratamiento y apoyo tanto para patologías crónicas como la diabetes como para episodios agudos como los accidentes cerebrovasculares o los infartos. EFE

