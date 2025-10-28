Las muertes por sobredosis en Nueva York bajan un 28 % en un año

2 minutos

Nueva York, 28 oct (EFE).- Las muertes por sobredosis en la ciudad de Nueva York bajaron un 28 % en 2024 respecto al año anterior, hasta 2.192, lo que supone el primer descenso importante tras casi diez años al alza y sigue la tendencia nacional en todos los grupos demográficos, dijo hoy el alcalde, Eric Adams.

Destacó que, por primera vez desde 2018, las muertes por sobredosis disminuyeron entre los neoyorquinos negros y latinos, en un total de 316 casos, aunque persisten importantes desigualdades raciales y geográficas.

Entre 2023 y 2024, las muertes por sobredosis disminuyeron más entre los residentes de Staten Island (un 49%) y menos entre los residentes de El Bronx (un 24%), según datos del Departamento de Salud municipal.

El fentanilo, un potente opioide, sigue siendo la sustancia más común en estas muertes, estando presente en el 73 % de todos los decesos por sobredosis en 2024 en la ciudad, en comparación con el 80 % en 2023.

La cocaína, que es un estimulante, estuvo presente en el 57 % de las muertes por sobredosis en 2024, con 1.239 casos frente a los 1.708 del año anterior, lo que supone una merma del 27 %.

El dato más notable es el de los neoyorquinos negros entre 55 y 64 años, que tuvieron la mayor mortalidad por sobredosis en 2024 pero también la mayor reducción en términos absolutos, pues fueron 138 menos que el año anterior, en comparación con otros grupos de raza, etnia y edad.

«Los datos que publicamos hoy representan un cambio importante en una crisis de sobredosis que dura décadas y que se ha cobrado la vida de tantos neoyorquinos y estadounidenses en todo el país», indicó Adams en un comunicado.

La comisionada de Salud interina, Michelle Morse, se mostró complacida con los datos pero también lamentó estas «muertes evitables» y abogó por dar «apoyo a los programas que salvan vidas, mientras continuamos abordando la desinversión histórica y otras formas de racismo estructural».EFE

