Las mujeres de la cofradía española que no pueden salir en procesión piden apoyo al papa

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Valencia (España), 29 may (EFE).- Las mujeres a las que la Cofradía española a la que no se les permite salir en procesión en Semana Santa han dirigido una carta al papa León XIV con motivo de su visita a España en la que le piden «una palabra orientadora, que facilite y permita» su acceso.

En el escrito, al que tuvo acceso EFE y que enviaron al nuncio para que se la haga llegar al papa, lamentan que «si culturalmente e identitariamente se ha conseguido que la Semana Santa y la Cofradía de la Sangre sean signos de identidad, su puesta al día y proyección cristiana de futuro no se ha logrado».

La Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto es la entidad que organiza la Semana Santa en este municipio del este de España y cuenta con más de 500 años de historia, con orígenes documentados en 1492. Está formada por alrededor de 1.600 a 1.700 cofrades y sus estatutos establecen que solo pueden ser miembros los “varones”.

En marzo de 2026 se celebró una votación interna para modificar los estatutos y sustituir el término “varones” por “personas”, pero la propuesta fue rechazada con 114 votos a favor y 267 en contra.

Las mujeres afectadas han enviado una carta al papa en la que le informan de que «continúa prohibiéndose de modo taxativo que la mujer pueda integrarse con todos los derechos y todas las obligaciones en la Cofradía».

«Seguimos con los mismos estereotipos, es un veto incomprensible, aun cuando la igualdad intelectual, económica y de responsabilidades en la sociedad es la misma», añaden.

Asimismo, consideran «difícil de entender y explicar a las nuevas generaciones que en estos tiempos en que la Iglesia apuesta por la inclusión, la apertura, la sinodalidad, la igualdad y la solidaridad», en Sagunto la Cofradía de la Sangre «vete a la mitad de su población por el simple hecho de ser mujer».

«Solicitamos su consejo y el consuelo del Pastor. Esperamos que el hecho de haber escrito estas líneas, aprovechando la repercusión de la venida a España de vuestra Santidad y expuesto nuestras inquietudes, sirva para dar un paso adelante en este objetivo y nos haga a todos mejores», agregan.

Este jueves se conoció que la Fiscalía española ha incoado diligencias de investigación a la citada cofradía de Sagunto por no permitir a las mujeres procesionar, tras la denuncia del Ministerio de Igualdad.

La titular de Igualdad, Ana Redondo, informó del inicio de diligencias en un mensaje en la red social X en el que se remitía a una información de ElPeriódico.com y tachaba esa decisión de «discriminatoria».

«La visita del papa a España debería servir para abordar asuntos como la necesidad de que las cofradías garanticen siempre la igualdad», añadía la titular de Igualdad en ese mensaje. EFE

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