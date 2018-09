Mientras que el Consejo Nacional (cámara baja) debate la revisión de la Ley sobre la Igualdad, los manifestantes exigen que imponga instrumentos efectivos como controles salariales obligatorios, un ajuste a los salarios discriminatorios de las mujeres y multas disuasivas en caso de que las empresas no respeten la igualdad salarial.

Manifestación en Berna exige equidad salarial 22 de septiembre de 2018 - 16:11 Una manifestación nacional en favor de la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres y contra la discriminación reunió el sábado en Berna a unas 20 000 personas, según estimaciones de sus organizadores. La parada fue convocada por unas cuarenta entidades sociales. “La paridad es ahora”, “Hartos de esperar…”, se leía en las pancartas de los participantes. Aunque la igualdad salarial está consagrada en la Constitución suiza desde hace 37 años y la legislación respectiva está vigentes desde hace 22, las retribuciones aún son diferentes, así como el acceso a los puestos directivos, denunciaron representantes sindicales, de partidos políticos y entidades de apoyo a la lucha por la equidad. Las mujeres ganan alrededor de 20% menos que los hombres, están subrepresentadas en la política y los negocios y efectúan la mayor parte de las tareas no remuneradas, agregaron. “Cada año en Suiza las mujeres pierden 10 000 millones de francos”, subrayó Vania Alleva, presidenta del sindicato Unia. Por cada mujer eso representa cerca de 600 francos menos por mes en relación con sus colegas masculinos. Ese dinero les falta a las mujeres y a sus familias y les hace falta también para su jubilación”. Mientras que el Consejo Nacional (cámara baja) debate la revisión de la Ley sobre la Igualdad, los manifestantes exigen que imponga instrumentos efectivos como controles salariales obligatorios, un ajuste a los salarios discriminatorios de las mujeres y multas disuasivas en caso de que las empresas no respeten la igualdad salarial. El Consejo de Estados (cámara alta) dio luz verde en mayo a un proyecto revisado a la baja. Había decidido que las empresas que emplean al menos a 100 trabajadores, deberían realizar un análisis de la equidad salarial cada cuatro años y que un organismo independiente debería verificarlo. El Consejo Federal (Gobierno) quería establecer el estándar para 50 empleados. Los diputados deben pronunciarse este lunes.