Las mujeres ocuparán una mayoría de escaños en el nuevo parlamento de Bolivia

3 minutos

La Paz, 28 ago (EFE).- El 52,4 % de los escaños en la nueva Asamblea Legislativa de Bolivia será ocupado por mujeres, un porcentaje calificado de «inédito» por organizaciones feministas del país, que también hicieron un llamado a acompañar la labor parlamentaria para que la igualdad no sea solamente «una cifra».

La cifra fue destacada en un boletín informativo difundido por la Coordinadora de la Mujer, el Movimiento Juntas Hacemos Historia y la Red Observa Bolivia, tras conocerse los resultados oficiales de las elecciones generales del pasado 17 de agosto en el país.

La nueva configuración del Legislativo boliviano «marca un avance significativo en la participación política de las mujeres en Bolivia», señalaron las entidades, ya que en el Senado, 21 de los 36 escaños (58,3 %) serán ocupados por mujeres y en la Cámara baja 66 de los 130 espacios (50,7%) corresponderán a diputadas.

«En términos generales, las mujeres representarán el 52,4 % de los escaños legislativos, consolidando una mayoría inédita desde el retorno a la democracia» a Bolivia, destaca el boletín, con información del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer.

El comunicado precisó que en 2020, al alcanzar el 56 % de presencia femenina en el Senado, ya se rompió la «preminencia masculina» que se mantenía en esa cámara desde 1982, cuando fueron elegidas las primeras mujeres senadoras.

La nueva asamblea «no solo mantendrá esa tendencia, sino que dará un paso más, reforzando el protagonismo de las mujeres en la toma de decisiones a nivel nacional y posicionando a Bolivia como uno de los países con mayor presencia de mujeres en esta instancia legislativa», destacaron.

En la Cámara baja también hubo un «repunte importante», pues con el 50,7 % de mujeres diputadas se revirtió el descenso que hubo en la legislatura 2020-2025, cuando se tuvo un 46,9 % frente al 50,8 % registrado en el periodo 2014-2019, según el mismo reporte.

Las organizaciones advirtieron que «persisten desafíos estructurales», pues hay una «brecha de género» en los espacios donde no era obligatorio presentar una mayoría de mujeres en las listas de candidatos, con tan solo un 14,2 % de diputadas en los escaños especiales indígenas y solo una mujer en los espacios «supraestatales».

La paridad rige en Bolivia desde hace años, pero su obligatoriedad se ha cumplido solamente en los órganos Legislativos, pero no en los Ejecutivos, algo que reclaman las organizaciones feministas.

Este mes, el Tribunal Constitucional anunció un fallo que establece que será obligatoria la paridad de género en los binomios presidenciales a partir de las elecciones generales de 2030.

En los ocho binomios que se presentaron a las elecciones de agosto hubo solamente dos candidatas a la Vicepresidencia y ninguna a la Presidencia, tras el retiro de la postulación presidencial de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, alegando «acoso político».

Los comicios confirmaron, finalmente, que habrá una inédita segunda vuelta el próximo 19 de octubre para elegir al próximo presidente de Bolivia, entre el senador centrista Rodrigo Paz Pereira y el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002). EFE

