Las mujeres son un 12,37 % de los CEOs de la banca europea y un 24,7 % de los directivos

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París, 23 abr (EFE).- Sólo un 12,37 % de los consejeros delegados de los bancos europeos y un 24,7 % del resto de los directivos ejecutivos eran mujeres a finales de 2024, y además su remuneración era de media casi un 10 % inferior a la de los hombres en ese tipo de puestos.

La Autoridad Bancaria Europea (EBA), que publicó este jueves su estudio trienal sobre las políticas y las prácticas de diversidad en el sector, destacó que en un 45,87 % de las entidades analizadas (hay 704 bancos, pero también 163 sociedades de inversión) no había ninguna mujer en sus equipos de directivos ejecutivos, y eso mismo ocurría en la tercera parte de las mayores.

La EBA constató un ligero avance en el porcentaje de mujeres, ya que entre los nuevos directores ejecutivos pasaron de ser un 21,18 % entre los contratados en 2017-2018 al 24,27 % en 2019-2021 y al 26,17 % en 2022-2024.

En las entidades españolas que formaban parte de la muestra, las mujeres que alcanzaron esas posiciones ejecutivas se situaban por debajo de la media, pero también progresaron en el periodo analizado: un 15 % en 2017-2018, un 23,53 % en 2019-2021 y un 23,40 % en 2022-2024.

En total, en España las mujeres suponían en 2024 un 21,43 % de los directivos ejecutivos si se incluyen los consejeros delegados, una cifra casi idéntica a la media de la Unión Europea (21,75 %).

Las directivas en puestos no ejecutivos representaban un 35,75 % en España y un 31,17 % en el conjunto de la UE.

Por lo que respecta a la remuneración, las directivas ejecutivas cobraban de media un 9,82 % menos que los hombres en puestos de ese tipo en el conjunto de la UE en 2024, si se excluyen los casos de los consejeros delegados, y esa diferencia prácticamente no había cambiado respecto a 2021 (9,43 %). EFE

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