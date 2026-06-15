Las navieras japonesas esperan garantías de seguridad tras el acuerdo entre Irán y EE.UU.

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Tokio, 15 jun (EFE).- Las navieras japonesas recibieron este lunes con cautela el acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, destacando la necesidad de que ambas partes garanticen la seguridad de navegación por el estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha afectado al suministro energético del archipiélago.

La Asociación de Armadores de Japón está recopilando información sobre el contenido del acuerdo entre Teherán y Washington, que será rubricado oficialmente el viernes 19 de junio en Suiza y cuyos detalles no se han divulgado por el momento, afirmó a EFE un portavoz de la principal organización de empresas de transporte marítimo del archipiélago.

La fuente advirtió además sobre la presencia de minas en la zona, al recordar que las embarcaciones no podrán pasar con seguridad hasta que se haya completado el desminado o hasta que se confirme que no hay peligro. Según la asociación, 38 buques vinculados a Japón permanecen varados por el cierre del estratégico paso.

Estados Unidos e Irán anunciaron el domingo un acuerdo de paz que contempla el cese de hostilidades y la reapertura de Ormuz, paso marítimo por el que transitaba aproximadamente el 20 % del petróleo mundial antes del conflicto.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que se encuentra de gira por Europa con motivo de la cumbre del G7 en Francia, celebró el acuerdo para poner fin a la guerra, y puso especial hincapié en que «se garantice de forma efectiva la navegación libre y segura» en la región.

La guerra comenzó tras una ofensiva de Estados Unidos e Israel que mató al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y desencadenó una escalada regional que incluyó ataques iraníes contra Israel y contra países que albergan bases estadounidenses, además del cierre de Ormuz. EFE

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