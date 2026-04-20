Las negociaciones de Irán de mañana en duda, mientras que las de Líbano serán el jueves

4 minutos

Redacción Internacional, 20 abr (EFE).- La ronda de negociación entre Irán y Estados Unidos que se iba a celebrar mañana martes en Islamabad está aún en el aire, sin confirmación ni claridad de ninguna de las partes, mientras que Washington confirmó que Israel y Líbano se volverán a sentar el jueves.

Con más dudas que claridades, las dos partes mantienen las acusaciones cruzadas después del incidente del domingo, cuando Estados Unidos abrió fuego y abordó un carguero iraní y desde Teherán se mantienen desconfiados y critican «las contradicciones» de Washington.

¿Negociaciones en Islamabad?

Tanto Irán como Estados Unidos han enviado señales mixtas sobre la posible reunión mañana en Pakistán, pese a que la tregua acaba el miércoles. Mientras tanto, Islamabad se muestra preparada para acoger la reunión.

– Contradicciones en EEUU: El presidente Donald Trump aseguró que su vicepresidente, JD Vance, junto a Jared Kushner y Steve Witkoff, ya estaban camino a Pakistán y que «se firmará un acuerdo esta misma noche». Sin embargo, fuentes cercanas a Vance y medios como CNN precisaron que el vicepresidente no partirá de Washington hasta el martes para la cita del miércoles, coincidiendo con el fin de la tregua de dos semanas.

– Negativa de Teherán: Aunque altos cargos iraníes aseguran que continuarán las conversaciones con Washington, el portavoz de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, enfrió las expectativas al afirmar que Irán no tiene planes de acudir mañana. El presidente Masud Pezeshkian denunció que Estados Unidos busca la rendición de su país y avisó que «los iraníes no se someten a la fuerza», después de que militares estadounidenses capturasen un buque iraní, lo que ahonda su «profunda desconfianza histórica».

– Pakistán, firme: Pakistán mantiene Islamabad bajo un estricto bloqueo de seguridad («Zona Roja») y trata de salvar el proceso diplomático, con llamadas al gobierno de Irán y a su embajador. Por su parte, el Kremlin ofreció nuevamente su mediación, describiendo la situación como «frágil e impredecible».

De nuevo, Ormuz

Después de que Trump confirmara esta madrugada que EEUU abordó un buque de carga iraní, tras disparar contra su sala de máquinas para detenerlo, la tensión vuelve a concentrarse en Ormuz.

– La Armada de Estados Unidos ha impedido la navegación de unos 27 navíos desde que inició el bloqueo naval a las costas de Irán.

– Irán nunca entregará el control del estrecho de Ormuz porque es un «derecho inalienable» de Teherán, dijo Ebrahim Azizi, excomandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (IRGC, en inglés) y presidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento.

– Los 22 Estados miembros celebrarán mañana una reunión de emergencia, convocada por Baréin, para acordar una respuesta unificada frente al bloqueo de Ormuz y las amenazas iraníes contra las infraestructuras energéticas del Golfo.

– El presidente chino, Xi Jinping, en una conversación telefónica con el príncipe saudí Mohamed bin Salmán, abogó por un alto el fuego «inmediato e integral» y por asegurar una libre navegación, instando a que los países de la región asuman el control de su propio futuro.

Negociaciones de Líbano

Mientras el frente iraní parece estancado, en Líbano se dan nuevos pasos para la negociación.

– El próximo jueves 23 de abril representantes de Israel y del Líbano mantendrán una segunda ronda de negociaciones, sin la participación de Hizbulá, en Washington, según Estados Unidos.

– El presidente del Líbano, Joseph Aoun, rechazó que Irán u otros actores negocien en su nombre y nombró al veterano diplomático Simon Karam para encabezar la delegación. El objetivo es consolidar el fin de las hostilidades y la retirada de las tropas israelíes del sur del país.

– El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, condenó «en los términos más enérgicos» el destrozo a martillazos de una figura católica que representa a Jesucristo en la cruz a manos de un soldado israelí en el sur del Líbano, calificándolo de acto criminal. EFE

int-ime/rcf