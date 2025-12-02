Las negociaciones entre Putin y Witkoff durarán «el tiempo que haga falta», dice Kremlin

2 minutos

Moscú, 2 dic (EFE).- Las negociaciones que mantendrán este martes el presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, durarán «el tiempo que haga falta», según anunció el Kremlin a pocas horas del inicio de la cita.

«El tiempo que haga falta», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en respuesta a una pregunta durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov agregó que aparte de Witkoff en las conversaciones, que tendrán lugar en el Kremlin, participará también el yerno y asesor del presidente estadounidense, Donald Trump, Jared Kushner.

La anterior reunión entre Putin y Witkoff, celebrada en agosto pasado en Moscú, se prolongó tres horas y terminó sin declaraciones a la prensa.

Antes de comenzar las negociaciones con el enviado de la Casa Blanca, el jefe del Kremlin intervendrá en un foro organizado por el banco VTB, según confirmó Peskov.

Se espera que la reunión con Witkoff comience en torno a las 17.00 horas (14.00 GMT), precisó.

Según las autoridades aéreas rusas, el avión en el que, presuntamente, viaja el emisario de Trump ya ha aterrizado en la capital rusa.

Fuentes rusas indicaron previamente que antes de la reunión con Putin, Witkoff conversará con el emisario económico del Kremlin, Kiril Dmítriev.

Precisamente, Dmítriev afirmó horas antes que la llegada a Rusia del enviado de la Casa Blanca es un «importante día para la paz» en Ucrania.

«Importante día para la paz: el equipo que hizo realidad el acuerdo de paz del presidente (de EE.UU., Donald) Trump en Gaza estará en Moscú para impulsar la agenda de paz de Trump en Ucrania», escribió en X.

Dmítriev, quien es considerado uno de los autores del plan de paz que Estados Unidos presentó hace dos semanas, hizo este comentario horas antes de la reunión entre Witkoff y el presidente ruso.

Durante las anteriores cinco visitas del enviado estadounidense a este país desde febrero pasado, Dmítriev fue siempre el encargado de recibirlo. EFE

mos/jgb