Las negociaciones sobre la guerra en Ucrania se retrasan hasta el miércoles

La segunda ronda de negociaciones directas entre Kiev, Moscú y Washington sobre un plan de Estados Unidos para acabar con casi cuatro años de guerra en Ucrania comenzará el miércoles en Abu Dabi, anunció este domingo el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

El ciclo de conversaciones estaba previsto inicialmente este domingo y el mandatario no especificó el motivo del retraso.

«Se han fijado las fechas de las próximas reuniones trilaterales: el 4 y 5 de febrero en Abu Dabi», dijo Zelenski en X.

Ni el Kremlin ni Estados Unidos han confirmado las nuevas fechas.

Estados Unidos afirma que está cerca de negociar un acuerdo para poner fin al conflicto más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El principal obstáculo es el desacuerdo entre Rusia y Ucrania sobre el tema clave del territorio.

Rusia, que ocupa alrededor del 20% del territorio de su vecino, presiona para obtener el control total de la región oriental de Donetsk e incluso amenaza con apoderarse de ella por la fuerza si las negociaciones fracasan.

Ucrania advierte que ceder terreno alentará a Moscú y que no firmará un acuerdo que no logre disuadir a Rusia de invadir de nuevo su territorio.

Muchos ucranianos consideran inconcebible la idea de ceder territorio que sus soldados han defendido durante años.

Inicialmente estaba previsto un encuentro este domingo en Abu Dhabi, que ya acogió el 23 y 24 de enero un primer ciclo de negociaciones con delegaciones ucranianas, rusas y estadounidenses.

Fueron las primeras negociaciones directas conocidas entre Kiev, Moscú y Washington para poner fin a la guerra.

Paralelamente el emisario del Kremlin para asuntos económicos, Kirill Dmitriev, se reunió el sábado en Florida con el enviado especial Steve Witkoff, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner y el asesor de la Casa Blanca Josh Gruenbaum.

«Nos alienta esta reunión en la que Rusia trabaja para garantizar la paz en Ucrania», dijo Witkoff, pero ninguna de las partes divulgó detalles de lo que se habló.

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. Lo describió como una «operación militar especial» para prevenir la expansión de la OTAN. En opinión de Kiev es un pretexto para apropiarse ilegalmente de territorio.

La guerra ha dejado ciudades enteras en ruinas y decenas de miles de soldados y civiles muertos.

– Ucrania agradece a Musk –

Los ataques rusos en Ucrania el domingo de madrugada mataron al menos a dos personas y dejaron a otras siete heridas, informaron las autoridades regionales.

Uno de los ataques alcanzó con un dron una maternidad en la ciudad de Zaporiyia (sur) e hirió a dos mujeres que se sometían a exámenes médicos, informaron el gobernador regional y rescatistas.

El ministro de Defensa ucraniano agradeció por otro lado a Elon Musk y a su empresa SpaceX las medidas tomadas para impedir que Rusia use los sistemas de comunicación por satélite Starlink para hacer volar sus drones sobre Ucrania.

«Las primeras medidas ya están dando resultados (…) Gracias por estar con nosotros. Eres un verdadero campeón de la libertad y un verdadero amigo del pueblo ucraniano», indicó en X el ministro Mijaílo Fedorov, dirigiéndose a Musk.

El ministro ucraniano respondió así a un mensaje publicado el domingo por el multimillonario estadounidense: «Parece que las medidas que hemos tomado para impedir el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia han funcionado. Háganos saber si se necesitan otras medidas», escribió en X.

Según los servicios de inteligencia ucranianos, los terminales Starlink que ha obtenido el ejército ruso provienen de circuitos paralelos, como importaciones a través de países terceros, y no de una venta oficial por parte de la empresa de Elon Musk.

