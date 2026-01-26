Las negociaciones sobre Ucrania en Abu Dabi tuvieron un «espíritu constructivo», dice el Kremlin

2 minutos

Las conversaciones entre rusos, ucranianos y estadounidenses la semana pasada en Abu Dabi, que buscaron poner fin al conflicto en Ucrania, se dieron en un «espíritu constructivo», aseguró el lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El encuentro, que tuvo lugar el viernes y el sábado, supuso las primeras negociaciones directas conocidas entre Moscú y Kiev sobre el plan propuesto por Estados Unidos para poner fin a la ofensiva rusa en Ucrania, lanzada en febrero de 2022.

Pero «sería erróneo esperar resultados significativos tras estos primeros contactos», matizó Peskov, según informaron las agencias de noticias rusas.

«Aún queda mucho trabajo por hacer», para alcanzar una solución al conflicto en Ucrania, añadió.

Las conversaciones tropiezan en particular en el espinoso tema territorial.

El viernes, justo antes del inicio de las conversaciones trilaterales, el Kremlin reiteró que Kiev debía retirar sus tropas del Donbás, una cuenca minera e industrial en el este de Ucrania, controlada en gran parte por Moscú.

Kiev ha rechazado esta condición en repetidas ocasiones.

Las conversaciones se reanudarán en Abu Dabi el 1 de febrero, según un funcionario estadounidense.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, indicó el sábado que «se debatieron muchas cosas y es importante que las conversaciones hayan sido constructivas», sin dar más detalles sobre el contenido de las mismas.

Estos esfuerzos diplomáticos coinciden con los bombardeos rusos contra infraestructuras energéticas de ucrania, que dejaron sin electricidad ni calefacción a miles de personas.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó 138 drones contra Ucrania la madrugada del lunes.

