Las obras más icónicas de David Hockney, el genio del pop art británico

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Madrid, 12 jun (EFE).- El artista británico David Hockney, fallecido a los 88 años, trabajó prácticamente hasta el final de su vida, y entre sus obras más conocidas figuran sus luminosas piscinas, retratos y paisajes.

A continuación una relación de sus obras más icónicas:

– ‘A Bigger Splash’ (‘Un gran chapuzón’).- Es una de sus obras más importantes. Se observa una escena de piscina californiana en la que se intuye la presencia de un bañista invisible junto al trampolín.El cuadro roza la abstracción. Los colores son totalmente planos y apenas deja algunas sombras y reflejos para insinuar la figuración.

– ‘Portrait of an Artist’ (‘Pool with Two Figures’).- Retrato de un artista (piscina con dos figuras), Uno de los trabajos que encumbraron al pintor. Gracias a ella se convirtió en 2018 en el artista vivo más cotizado del mundo: se pagaron ochenta millones de euros.

– ‘My Parents’.- Uno de sus retratos más personales, representa a sus padres, Kenneth y Laura Hockney, cada uno inmerso en su propio mundo.

– ‘Mr and Mrs Clark and Percy’.- Es un retrato de los amigos de Hockney, Ossie Clark, un reconocido diseñador de moda, y su esposa Celia Birtwell. Esta obra, caracterizada por colores vibrantes, es una mezcla de realismo y abstracción.

– ‘Bigger Trees Near Water’ (‘Árboles grandes cerca del agua’).- Es una monumental obra de cuatro por doce metros y compuesta por cincuenta lienzos. Representa un paisaje de Yorkshire y está realizado mediante un gigantesco mosaico de imágenes digitales.

– ‘Nichols Canyon’.- Una de las piezas más significativas del pintor británico vendida por 35 millones de euros. El lienzo, de más de dos metros de alto, está inspirado en la visión desde una colina de Los Ángeles

– ‘Beverly Hills Housewife’ (‘Ama de casa de Beverly Hills’).- Retrata a la mecenas Betty Freeman en el patio trasero de su mansión de Beverly Hills.

– ‘Peter saliendo de la piscina’.- Describe una imagen de su amante masculino emergiendo desnudo del agua. Se incluye entre las obras de su luminosa etapa californiana.

– ‘Billy + Audrey Wilder’.- Es un collage compuesto por múltiples Polaroid que muestra desde varios puntos de vista al director de cine Billy Wilder y a su esposa Audrey en un entorno doméstico.

– The Arrival of Spring in Woldgate (La llegada de la primavera en Woldgate).- Es una de las joyas de su etapa paisajística. Está pintada sobre múltiples lienzos y con vivos colores.

– ‘A Closer Grand Canyon’.- También figura entre las piezas más destacadas de sus exposiciones de paisaje.

– ‘Un año en Normandía’.- Un gran mural o friso panorámico de 70 metros compuesto por más de 100 pinturas digitales. Los textos destacan que explora el paso de las estaciones en la campiña normanda. EFE

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