Las olas de calor podrían costarle caro a la economía europea, según un estudio

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Las olas de calor como la que afecta actualmente parte de Europa podrían costar caro a las economías europeas y a sus finanzas públicas, mermando el crecimiento y los ingresos fiscales, según un estudio de Allianz Trade publicado este jueves.

«Las olas de calor extremo aparecen como un riesgo económico estructural al que Europa está especialmente expuesta», señala la filial de la aseguradora alemana Allianz, especializada en seguros de crédito.

El crecimiento económico de los países más expuestos podría reducirse entre 5% y 7% en total durante el período 2026-2030, estima el informe.

Estas pérdidas acumuladas alcanzarían los 240.000 millones de dólares en Francia, 147.000 millones en Italia, 131.000 millones en Alemania y 120.000 millones en España.

El estudio recuerda que las olas de calor se multiplicaron por siete desde los años 1980 y que el número medio de muertes por episodio se quintuplicó.

Según el consenso científico, el cambio climático provocado por la actividad humana intensifica fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor, sequías e inundaciones.

Allianz Trade identifica «un umbral crítico» en torno a los 30°C, a partir del cual las pérdidas de productividad se aceleran rápidamente.

La caída de la productividad afecta la rentabilidad de las empresas, que además ven aumentar sus costos debido al incremento del consumo energético, estimado en 1,2% por cada grado adicional.

Los ingresos, el consumo de los hogares y las inversiones se resienten progresivamente, con una posible aumento de precios y desempleo.

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