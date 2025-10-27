Las paraguayas buscan la reivindicación frente una Venezuela que quiere más

Asunción, 27 oct (EFE).- La selección femenina de fútbol de Paraguay buscará la recuperación cuando reciba este martes a la de Venezuela en la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina de Sudamérica, luego de haber caído por 3-1 ante Argentina.

El conjunto que dirige el entrenador brasileño Fabio Fukumoto no tuvo argumentos para neutralizar a al Albiceleste en la primera jornada de la liguilla que reúne a nueve selecciones y otorga dos cupos directos y otros dos a la repesca del Mundial de Brasil 2027.

La Albirroja, séptima de la clasificación, tiene el foco puesto en conseguir en casa sus primeros tres puntos en el estadio La Huerta de Asunción ante la Vinotinto, quinta de la clasificación, que sacó un sufrido empate 0-0 a Chile en la ciudad venezolana de Barquisimeto.

Fukumoto reforzará su línea de ataque con las delanteras Lice Chamorro, del Badalona español; Rebeca Fernández, de la Universidad de Chile; y Fátima Acosta, que milita en el Pumas mexicano.

Lo cierto es que en la Albirroja se ha sentido la ausencia de la delantera Claudia Martínez, una de las goleadoras en la Copa América Femenina de 2025, quien se encuentra en Marruecos disputando el Mundial Femenino sub-17, donde ya firmó el primer triplete en la historia del certamen.

También es baja Jessica Martínez, la figura del plantel guaraní que juega en el Al-Hilal saudí.

En la línea defensiva destacan Liz Barreto del Olimpia paraguayo, quien anotó el único gol a; Dahiana Bogarín, del Colo Colo chileno; y Camila Arrieta del Gremio brasileño.

La selección venezolana, comandada por el brasileño Ricardo Belli, buscará mantener la solidez defensiva y la seguridad en el arco de Nayluisa Cáceres del Tenerife, que le valió el empate con Chile el viernes pasado.

Su desafío será mejorar el rendimiento ofensivo y para ello cuenta con la referente Deyna Castellanos, de las Portland Thorns estadounidense; Joemar Guarecuco, del América de Cali colombiano; y Bárbara Olivieri, del Tigres mexicano.

Belli seguramente colocará en la mitad de la cancha a Gabriela García, del Atlético de Madrid, o a Daniuska Rodríguez, del Sporting portugués.

Alineaciones probables:

Paraguay: Cristina Recalde; Camila Barbosa, Dahiana Bogarín, Deisy Ojeda, Liz Barreto; Cindy Ramos, Celeste Aguilera, Camila Arrieta; Fátima Acosta, Lice Chamorro y Rebeca Fernández.

Seleccionador: Fabio Fukumoto.

Venezuela: Nayluisa Cáceres; Yenifer Giménez, Michelle Romero, Bárbara Martínez, Raiderlin Carrasco; Deyna Castellanos, Gabriela García, Daniuska Rodríguez; Joemar Guarecuco, Bárbara Olivieri y Mariana Speckmaier.

Seleccionador: Ricardo Belli

.Hora: 20.00 local (23.00 GMT)

Estadio: La Huerta, en Asunción, con capacidad para unos 15.000 espectadores. EFE

