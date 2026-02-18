Las primeras inversiones japonesas en EE.UU. tras acuerdo sumarán 30.900 millones de euros

Tokio, 18 feb (EFE).- Japón reveló este miércoles que las primeras inversiones en Estados Unidos como parte del marco comercial acordado el pasado julio ascenderán a 5,62 billones de yenes (unos 30.900 millones de euros), de un total de compromisos de 80 billones de yenes (unos 440.000 millones de euros).

El monto corresponde a tres proyectos en los sectores de energía, gas natural licuado (LNG) y minerales críticos, reveló el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) nipón en un comunicado, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el inicio de las inversiones.

«El contenido está en consonancia con los intereses mutuos entre ambos países, la seguridad económica y el fomento del crecimiento económico», explicó en rueda de prensa el ministro de Industria de Japón, Ryosei Akazawa.

El proyecto de más peso consiste en la construcción de la mayor infraestructura de gas natural en el estado americano de Ohio (oeste del país), que suministrará energía a centros de datos de inteligencia artificial (IA) y otras infraestructuras similares.

Según el METI, se trata de un proyecto a gran escala que contará con una inversión de 520.000 millones de yenes (28.596 millones de euros). Empresas niponas como Toshiba, Hitachi, Mitsubishi Electric o el grupo Softbank han mostrado interés en el proyecto, añadió el ministerio.

Un segundo proyecto dedicado a la exportación de petróleo crudo cuenta con una inversión estimada de 330.000 millones de yenes (1.815 millones de euros), con empresas japonesas como Mitsui O.S.K. Lines, Nippon Steel, JFE Steel y Mitsui Ocean Development Co. interesadas en proveer equipos para la planta.

El último los proyectos, basado en la instalación de infraestructuras para el procesamiento de minerales críticos en Georgia, contará con una inversión de 90.000 millones de yenes (495 millones de euros).

Las inversiones revitalizarán la base industrial estadounidense, crearán «cientos de miles de excelentes empleos estadounidenses» y fortalecerán la seguridad nacional y económica del país, afirmó Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

Estas inversiones forman parte del acuerdo comercial alcanzado el pasado julio entre Tokio y Washington, que incluye inversiones japonesas de hasta 80 billones de yenes así como la reducción del 24 % al 15% los aranceles recíprocos a productos japoneses, incluyendo automóviles.

El anuncio de hoy llega después de que las autoridades japonesas subrayaran la semana pasada las persistentes diferencias sobre cómo canalizar las inversiones prometidas. No obstante, ante la visita de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a EE.UU. el 19 de marzo para reunirse con Trump, Tokio expresó su objetivo de alcanzar un acuerdo rápido. EFE

