Las principales bolsas de Asia registran pérdidas por recogida de beneficios y Wall Street

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Bangkok, 26 jun (EFE).- Las principales bolsas de Asia aparecen este viernes en rojo en una sesión lastrada por la recogida de beneficios en las compañías tecnológicas y por el retroceso de las firmas de semiconductores en Wall Street.

Las pérdidas más destacadas se registraron al cierre de jornada en Corea del Sur (-5,81 %) y Japón (-4,15 %), mientras las plazas de Vietnam y Filipinas, menos relevantes, registraban modestas ganancias antes de concluir las negociaciones.

Las drásticas caídas de los parqués surcoreano y tokiota siguen la tendencia marcada la víspera en Wall Street, con las acciones de compañías de inteligencia artificial (IA) y semiconductores protagonizando las mayores caídas.

Seúl se deja más de un 5 %

El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundió un 5,81 % este viernes, lastrado por la recogida de beneficios en los valores de los semiconductores, en una sesión donde el operador de la Bolsa paralizó la negociación durante varios minutos tras las fuertes caídas.

El indicador perdió 519,09 puntos, hasta los 8.411,21 enteros, tras la subida del 5,42 % registrada en la sesión previa, mientras el índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, cayó un 4,1 %, o 36,44 puntos, hasta las 851,37 unidades.

Tres horas después de la apertura, el operador de la plaza surcoreana, Korea Exchange (KRX), anunció que había activado la suspensión de 20 minutos en las negociaciones bursátiles, conocida como ‘circuit breaker’, cuando el Kospi acumulaba una bajada de más del 8 %.

Japón, en rojo tras el récord histórico

Por su parte, el Nikkei, el principal índice de la Bolsa de Tokio, cayó un 4,15 % en la sesión debido a la recogida de beneficios tras el récord histórico de la víspera.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, cayó 3.005,46 puntos, hasta los 69.360,88 enteros, tras marcar un récord jueves gracias a los resultados por encima de las expectativas del fabricante de chips estadounidense Micron.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, disminuyó un 1,32 %, o 53,11 puntos, hasta las 3.963,36 unidades.

Pérdidas destacadas en China

El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái perdió este viernes 93,02 puntos o 2,26 %, hasta finalizar en los 4.027,27 enteros.

Por su parte, el parqué de Shenzhen perdió 561,86 puntos o el 3,44 %, y finalizó con 15.782,22.

Al otro lado del estrecho de Taiwán, el selectivo de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, sufría un descenso de 1.683,50 puntos o el 3,64 %, para situarse en los 44.571,76 enteros.

Vietnam y Filipinas, en positivo

La tendencia negativa tuvo continuidad en la mayoría de bolsas del Sudeste Asiático, encabezada por el parqué de Indonesia, con una caída del 1,44 % a falta de una hora para el cierre. Siguiendo la estela de Yakarta destacaron Singapur, con un descenso del 0,73 %; Tailandia, con una disminución de 0,91 %; y Malasia, con una bajada del 0,36 %.

En el lado positivo, Vietnam marcaba una ganancia del 0,17 % y Filipinas del 0,02 %.

Las bolsas de la India permanecieron cerradas por festividad local. EFE

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