Las principales gasolineras croatas limitan la venta de combustible en temporada turística

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Skopie, 24 jul (EFE).- Las dos mayores cadenas de gasolineras de Croacia limitaron este viernes a 300 litros el repostaje por vehículo ante el aumento de la demanda en plena temporada turística y la incertidumbre por el repunte de las tensiones bélicas en Oriente Medio.

Las compañías INA y Petrol, que concentran la mayor parte de la red de estaciones de servicio del país, anunciaron que la medida tendrá carácter temporal y permanecerá en vigor hasta nuevo aviso, aunque no afectará a las estaciones situadas en autopistas ni al repostaje de embarcaciones.

«Estimados clientes, les informamos que, a partir del 24 de julio, se introduce una restricción temporal en la venta de combustible, que permanecerá en vigor hasta nuevo aviso», señala un cartel colocado en las estaciones de servicio de INA, según informó el medio croata Index.

INA justificó la decisión por la necesidad de garantizar el suministro durante la temporada alta de turismo y ante la creciente volatilidad de los mercados internacionales, aunque aseguró que su refinería de Rijeka opera con normalidad y dispone de reservas suficientes.

Por su parte, Petrol explicó que la restricción responde a las actuales perturbaciones del mercado y busca asegurar un acceso estable al combustible en toda su red.

La empresa precisó que el límite está dirigido principalmente a evitar las compras masivas y no al repostaje habitual de los vehículos particulares.

La medida llega unos días antes de la revisión de los precios máximos de los carburantes, fijados por el Gobierno croata mediante un sistema regulado que se actualiza cada dos semanas, siempre en martes.

Según las estimaciones difundidas por medios locales, el precio máximo de la gasolina Eurosuper 95 aumentará previsiblemente 11 céntimos por litro, hasta los 1,65 euros, mientras que el Eurodiesel subirá 22 céntimos, hasta 1,81 euros por litro.

El primer ministro croata, el conservador Andrej Plenković, confirmó la víspera que los combustibles subirán de precio y admitió que el margen de actuación del Ejecutivo para contener ese incremento es «limitado». EFE

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