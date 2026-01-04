Las protestas en Irán dejan varios muertos y enfrentamientos en su séptimo día

Redacción internacional, 4 ene (EFE).- Varios manifestantes murieron en Irán en el séptimo día de protestas que continuaron hasta última hora del sábado en unas 12 ciudades del país, en algunas de las cuales se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Las movilizaciones, en su séptimo día consecutivo, se produjeron en ciudades como Teherán, Shiraz, Mashad, Isfahán, Karaj y Malekshahi, entre otras, con consignas contra la República Islámica.

Las imágenes difundidas por activistas en redes sociales muestran un fuerte despliegue de fuerzas policiales y de seguridad, así como el uso de gas lacrimógeno, disparos y detenciones en distintas ciudades.

En Malekshahi, en el oeste del país, se registraron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas antidisturbios, que, según la agencia Fars, causaron la muerte de tres personas.

El medio, vinculado a la Guardia Revolucionaria, describió lo sucedido como “disturbios cuasi terroristas” en la ciudad de Malekshahi, e indicó que manifestantes armados se enfrentaron a los agentes.

De acuerdo con datos de la ONG opositora iraní Hrana, con sede en Estados Unidos, unas 60 ciudades de 25 provincias de Irán han sido escenario de protestas desde el domingo pasado, en las que al menos 16 personas han perdido la vida, entre ellas un agente, y al menos 582 han sido detenidas.

Los medios oficiales han descrito un ambiente de disturbios en el país, atribuidos a manifestantes armados o a actores extranjeros, a quienes el líder supremo iraní, Ali Jameneí, acusó ayer de abusar de las protestas económicas de los comerciantes y llamó a “ponerlos en su sitio”.

Las protestas comenzaron el domingo pasado en Teherán, impulsadas inicialmente por comerciantes y sectores económicos afectados por el deterioro de la situación económica, el desplome del rial y la alta inflación.

Sin embargo, con el paso de los días, las movilizaciones han adquirido un marcado carácter político, con consignas directas contra el liderazgo del país y el sistema de la República Islámica.

Irán atraviesa una profunda crisis económica, con una inflación anual superior al 42 % y una inflación interanual que en diciembre superó el 52 % respecto al mismo mes del año anterior, en un contexto marcado por las severas sanciones de Estados Unidos y la ONU contra el país por su programa nuclear. EFE

