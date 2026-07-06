Las proyecciones de inflación en Argentina bajan al 30 % para 2026

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Buenos Aires, 6 jul (EFE).- Los analistas privados, que mes a mes consultan el Banco Central argentino para su informe de expectativas de mercado, bajaron al 30 % su pronóstico de inflación para este año en el país suramericano.

La nueva proyección sobre la evolución de los precios minoristas fue corregida a la baja en 0,5 puntos con respecto al sondeo anterior, hecho a finales de mayo.

Los precios al consumidor en Argentina se ubicaron en el mes de mayo en el 33,2 % interanual y crecieron un 2,1 % con respecto a abril, según los últimos datos oficiales disponibles.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado correspondiente a junio de 2026 y cuyos resultados fueron dados a conocer este lunes, los expertos esperaban que la inflación subiera en el sexto mes del año un 2 %, en comparación con mayo.

El dato oficial de la inflación de junio se conocerá el próximo 14 de julio.

De acuerdo con la consulta hecha por el Banco Central, entre el 26 y el 30 de junio, los economistas privados proyectan para este mes de julio una tasa de inflación del 2 %.

El Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno incluyó una proyección de inflación para este año del 10,1 %, que quedó superada con el dato del primer cuatrimestre, en el que los precios al consumidor acumularon un alza del 12,3 %. EFE

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