Las purgas militares, Trump y la tensión global marcarán la sesión del Legislativo chino

Pekín, 3 mar (EFE).- La posible reconfiguración de la cúpula militar china, casi desmantelada por corrupción, será una de las claves de la sesión anual del Legislativo, marcada por la próxima visita del presidente estadounidense, Donald Trump, y por la escalada internacional tras los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán.

En la inauguración, este jueves, está previsto que el primer ministro, Li Qiang, exponga las principales líneas del informe de trabajo del Gobierno, incluido el crecimiento del presupuesto de Defensa, que en 2025 aumentó por tercer año consecutivo un 7,2 %, hasta los 245.600 millones de dólares.

La defensa, bajo escrutinio

El evento llega en un momento delicado para el estamento castrense, tras la eliminación de varios altos mandos y la reducción de la Comisión Militar Central (CMC, órgano dirigente del Ejército) a mínimos, con solo dos de sus siete miembros originales aún en el cargo tras purgas por corrupción.

La semana pasada, el Legislativo retiró sin explicaciones a nueve altos cargos militares de su lista de diputados, en otro episodio de la campaña anticorrupción en las Fuerzas Armadas.

Así, más allá del porcentaje de aumento del presupuesto, la atención podría desplazarse hacia el tono político.

El analista y exdirector del Observatorio de la Política China Xulio Ríos explicó a EFE que en este escenario, el interés estará «menos en el porcentaje y más en el lenguaje político», con énfasis en la disciplina interna.

A su juicio, es previsible una «mayor densidad» de referencias a la «lealtad absoluta» al Partido Comunista Chino (PCCh).

Ríos afirma que estas referencias responderán a la necesidad de «cerrar filas» en torno al liderazgo, al tiempo que se reafirma la modernización militar y la construcción de unas fuerzas armadas «capaces de afrontar combates reales de forma profesional y en circunstancias complejas», en línea con la reforma impulsada por el presidente, Xi Jinping, desde 2015.

Un escenario convulso antes de la visita de Trump

La sesión se celebra entre turbulencias internacionales tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y antes de la visita a China del presidente estadounidense, Donald Trump, a finales de marzo.

La prevista rueda de prensa del canciller, Wang Yi, servirá para anticipar el tono que Pekín quiere fijar antes del encuentro entre ambas potencias, que mantienen una tregua comercial vigente, aunque persiste la incertidumbre tras el reciente fallo del Tribunal Supremo estadounidense sobre la legalidad de determinados aranceles, decisión que plantea interrogantes sobre el marco comercial bilateral.

Según Ríos, es previsible que Pekín traslade un mensaje de «determinación china» y proyecte una imagen de «estabilidad» frente a la «incertidumbre», en un entorno internacional cada vez más volátil.

También insistirá en definir las «reglas del juego» de la relación con Estados Unidos y en «dejar claro que China responderá a las presiones y no se amilanará».

En ese marco, la cuestión de Taiwán, cuya soberanía China reclama, volverá previsiblemente a estar presente en el discurso oficial, tras reiteradas advertencias de Pekín sobre su «línea roja».

Seguridad y autosuficiencia tecnológica

Se espera que el evento reitere el énfasis en la autosuficiencia tecnológica en un contexto de rivalidad con Estados Unidos, con destacados avances chinos en campos como la robótica o la inteligencia artificial.

Ríos señala que las restricciones en el acceso chino a semiconductores y otras tecnologías -principalmente estadounidenses- han reforzado la narrativa de la «seguridad en el desarrollo» y de que China necesita «reducir dependencia en chips avanzados y evitar el aislamiento tecnológico».

En la misma línea, Neil Thomas y Lobsang Tsering, de Asia Society, apuntan a que el nuevo plan quinquenal, cuya aprobación se espera durante la sesión, profundizará en un modelo orientado hacia la «soberanía tecnológica, la seguridad nacional y la orientación estatal de la economía», consolidando la primacía del Estado en sectores estratégicos.

A su juicio, esta evolución forma parte de un «cambio a largo plazo desde un crecimiento de alta velocidad hacia uno de alta calidad» y de un «creciente énfasis en equilibrar el desarrollo con la seguridad en un mundo más incierto».

El desafío demográfico

La cuestión demográfica volverá a la mesa tras varios años de descenso poblacional y una nueva caída del número de nacimientos en 2025, pese a las políticas anunciadas en la sesión del año pasado, cuando el Gobierno prometió subsidios a los cuidados infantiles y «desarrollar servicios de guardería».

El envejecimiento acelerado y la presión sobre el sistema de pensiones refuerzan la dimensión estructural del desafío.

Ríos anticipa que las respuestas se situarán en el terreno de «medidas de apoyo a la natalidad» y «refuerzos en protección social», aunque «no cabe esperar una solución estructural inmediata». EFE

