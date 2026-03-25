Las recetas de píldoras abortivas se disparan en estados de EEUU con prohibiciones

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Las mujeres que viven en estados de Estados Unidos con restricciones al aborto pasaron de viajar a otros estados para someterse al procedimiento a tomar píldoras abortivas recetadas por telemedicina, según un informe publicado el martes por el Guttmacher Institute.

En 13 estados con prohibiciones al aborto, unas 91.000 mujeres recibieron recetas de píldoras abortivas a través de la telemedicina en 2025, indicó el informe.

Esa cifra supone un aumento de más de 25% en comparación con las 72.000 recetas de 2024, según estimaciones del instituto.

En cambio, el informe señala que el número de mujeres que viajaron desde estados con prohibiciones al aborto a otros con leyes menos restrictivas cayó de 74.000 en 2024 a unas 62.000 en 2025.

A nivel nacional, el número de personas que viajaron para abortar descendió a 142.000 el año pasado, frente a las 170.000 registradas en 2024 y las 154.000 de 2023.

«En conjunto, estas estimaciones sugieren un cambio sustancial en la forma en que las personas en estados con prohibiciones totales acceden a la atención del aborto, con menos personas viajando fuera del estado y más accediendo a la atención mediante telemedicina», escribieron los autores del informe, Isaac Maddow-Zimet y Kimya Forouzan.

Según el reporte, la tendencia ha sido facilitada por las llamadas «leyes escudo», que protegen a los proveedores frente a procesamientos por parte de estados donde el aborto es ilegal.

Ocho estados de EEUU —California, Colorado, Massachusetts, Maine, Nueva York, Rhode Island, Vermont y Washington— cuentan con estas leyes.

A nivel nacional, el número de abortos registrados en 2025 fue de más de 1,12 millones, prácticamente sin cambios respecto a 2024 y la tasa más alta desde 2009.

Tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de revocar en 2022 las protecciones federales al aborto, 13 estados han impuesto prohibiciones casi totales al procedimiento y otros seis han restringido significativamente el acceso.

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