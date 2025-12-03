Las redes sociales, una herramienta de reclutamiento forzado de los grupos armados

3 minutos

Bogotá, 3 dic (EFE).- Los grupos armados ilegales de Colombia están utilizando redes sociales como TikTok, Instagram, Telegram o Facebook, con vídeos que alcanzan las 200.000 visitas y registran más de 76.000 interacciones, para reclutar de forma forzada a menores de edad, según un estudio publicado este miércoles por la ONG Vivamos Humanos.

La coordinadora de derechos humanos y derecho internacional humanitario (DIH) de la organización, Lina Mejía, afirmó, al presentar el estudio de reclutamiento digital ‘El algoritmo en el conflicto armado’, que identificaron «falencias estructurales graves, como la inexistencia de canales de denuncia» para este tipo de casos.

Añadió que en muchos casos, aunque el contenido sea reportado, este «continúa reproduciéndose dos o incluso tres veces más».

Los grupos que más utilizan las redes sociales para reclutar menores son las disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia.

En la presentación intervino el expresidente de Colombia Ernesto Samper (1994-1998), fundador de Vivamos Humanos, quien afirmó que «los jóvenes que están reclutando son los que están apareciendo asesinados en los bombardeos» del Gobierno contra los grupos armados.

«La pérdida de jóvenes liderazgos debilita la capacidad organizativa y de autogestión en los territorios, interrumpe procesos comunitarios de resistencia y agrava las vulnerabilidades intergeneracionales», añadió Vivamos Humanos.

El estudio detectó dos modalidades principales de reclutamiento a través de las redes sociales: la primera, mediante ofertas laborales con las que los grupos armados promocionan su actividad, y la segunda, que se desarrolla a través de «engaños y otras formas de captación», como la utilización de correos humanos para efectuar esta «vinculación forzada».

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, al menos 123 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados entre enero y septiembre de este año en Colombia por los grupos armados.

TikTok, la principal plataforma de reclutamiento

El reclutamiento digital de niños, niñas y adolescentes se lleva a cabo a través de plataformas como TikTok, que es la principal red social para captarlos, así como por medio de Facebook, Telegram, Instagram e incluso aplicaciones de videojuegos como Roblox.

TikTok fue la única plataforma donde se encontró contenido abiertamente accesible relacionado con las dinámicas de reclutamiento, debido a la difusión «masiva» de los videos en esta aplicación, las «pocas restricciones» en el contenido y la facilidad de búsqueda a través de etiquetas o palabras clave relacionadas con los grupos armados.

El estudio también identificó 40 casos documentados con «evidencia directa» en TikTok, así como 70 cuentas presuntamente relacionadas con estas organizaciones criminales, «inferidas a partir de las interacciones en los comentarios».

Mejía detalló que en estas redes sociales se identificaron vídeos promocionales de estos grupos que registran unas 200.000 visitas semanales con un promedio de 76.485 interacciones. EFE

mcg/jga/psh

(foto)(vídeo)