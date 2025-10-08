Las refinerías rusas incrementan su producción pese a ataques ucranianos, según Moscú

2 minutos

Moscú, 8 oct (EFE).- La producción de derivados de petróleo en Rusia se está incrementando y el mercado interno está equilibrado pese a los persistentes ataques de drones ucranianos contra las refinerías rusas, afirmó hoy el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak.

«En general, existe un equilibrio entre la demanda y la oferta. Y en estos momentos resolvemos a ritmo normal los problemas logísticos que surgen. Es decir, no hay problemas globales», aseveró, citado por la agencia rusa Interfax.

Añadió que el Ministerio de Energía trabaja con las compañías petroleras para garantizar la producción y la logística.

«Como ustedes saben, prohibimos la exportación (de gasolina y diésel para las empresas no productoras), entre otras cosas. Todos estos factores saturan el mercado interno», dijo, al descartar la imposición de cuotas para la exportación de diésel a las empresas productoras.

Aseveró que «no existe una demanda insatisfecha».

«Nos estamos preparando para el invierno, que todavía no ha llegado a todas partes. Donde ya llegó garantizamos los suministros», añadió.

Además, comentó el incremento de la extracción de crudo coordinado con los países de la OPEP+, al señalar que se trató de un proceso que tiene una determinada inercia.

«Del mismo modo que no podemos reducir rápidamente (la producción), los incrementos también son paulatinos. Cumpliremos con nuestra cuota», indicó al comentar la producción de Rusia en agosto, que resultó ser de 90.000 barriles diarios por debajo de lo acordado.

Novak señaló que en septiembre Rusia «se acercó a la cuota» acordada con la OPEP+.

Según los datos del cartel, en agosto Rusia extrajo 9.173 millones de barriles diarios (mbd) de los 9.259 mbd estipulados por la OPEP+.EFE

mos/rf