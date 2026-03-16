Las relaciones sociales del tiburón toro: elige su compañía con fines específicos

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Redacción Ciencia, 17 mar (EFE).- Aunque a menudo se les considera seres solitarios, los tiburones toro tienen ‘preferencias sociales activas’ y eligen a los individuos con los que prefieren interactuar y socializar, según un estudio realizado en la Reserva Marina Shark Reef, de Fiyi.

Los detalles de la investigación, realizada por las universidades de Exeter y Lancaster (Reino Unido) y por el Fiji Shark Lab y Beqa Adventure Divers, de Fiyi, se han publicado este martes en la revista Animal Behaviour.

«Como humanos, cultivamos una variedad de relaciones sociales —desde conocidos casuales hasta nuestros mejores amigos, pero también evitamos activamente a ciertas personas— y estos tiburones toro hacen cosas similares», comenta la autora principal Natasha D. Marosi, investigadora de Exeter y fundadora del Fiji Shark Lab.

El estudio se basa en seis años de observaciones de 184 tiburones toro o sarda de tres edades: subadultos (aún no maduros sexualmente), adultos y adultos avanzados (edad posreproductiva).

El equipo examinó tanto las «asociaciones» a gran escala (medidas por individuos que permanecen a la distancia de la longitud de un cuerpo entre sí) como las interacciones sociales de escala fina, tales como el «liderazgo-seguimiento» y el nado paralelo.

Tras varios años de observación, descubrieron que los vínculos sociales eran comunes entre los tiburones adultos, y que era más probable que los tiburones interactuaran con compañeros de un tamaño similar al suyo.

También descubrieron que estos animales tienen vidas complejas y que «contrariamente a las percepciones comúnmente aceptadas sobre los tiburones», estos animales tienen una vida social «relativamente rica y compleja», señala Darren Croft, de Exeter.

«Apenas estamos comenzando a comprender realmente la vida social de muchas especies de tiburones. Pero igual que otros animales, es probable que obtengan beneficios de ser sociales; esto puede incluir el aprendizaje de nuevas habilidades, la búsqueda de alimento y de parejas potenciales, al tiempo que evitan confrontaciones», añade Croft.

Jerarquía y madurez

El estudio descubrió que tanto los machos como las hembras preferían socializar con hembras, aunque ellos tenían más conexiones sociales en promedio que ellas.

«Los tiburones toro macho son físicamente más pequeños que las hembras, por lo que un beneficio potencial que pueden obtener es estar más integrados socialmente; están protegidos de confrontaciones agresivas con individuos más grandes», explica Marosi.

Ademas, vieron que los tiburones adultos forman el «núcleo» de la red social, mientras que los tiburones más viejos y los más jóvenes suelen estar menos conectados socialmente.

Este comportamiento, explican los autores, se debe probablemente a que para los más viejos socializar ya no es tan necesario para la supervivencia como para los más jóvenes, que aún tienen que desarrollar las técnicas de caza y apareamiento.

Los más jóvenes, por su parte, no suelen visitan la Reserva y prefieren moverse por zonas costeras y estuarios y ríos para evitar a los depredadores.

Aunque algunos tiburones subadultos, «los más audaces de la Reserva», apunta Marosi, han establecido vínculos sociales con algunos de los tiburones adultos que podrían actuar como «facilitadores para la inclusión dentro de la red social, y también proporcionar vías para el aprendizaje social».

«Este estudio capitaliza los datos y el conocimiento de uno de los sitios de buceo ecoturístico con tiburones de más larga trayectoria en el mundo, lo que ofrece una oportunidad única para observar el comportamiento detallado de estos individuos durante muchos años, a medida que crecen, se desarrollan y gestionan sus relaciones sociales», apunta David Jacoby, de la Universidad de Lancaster.

Para Marosi es importante seguir profundizando en la comprensión de la sociabilidad dentro de las especies de tiburones, lo que podría ser de ayuda a la hora de establecer las políticas para su gestión y preservación. EFE

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