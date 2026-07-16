Las remesas a El Salvador, Guatemala y Honduras crecen 8,6 % entre enero y mayo de 2026

Compartir

2 minutos

San Salvador, 15 jul (EFE).- Las remesas familiares recibidas por El Salvador, Guatemala y Honduras, que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, llegaron a 20.153,7 millones de dólares entre enero y mayo de 2026, un 8,6 % más que lo registrado en el mismo período de 2025, según datos actualizados este miércoles.

Las cifras registradas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que Guatemala fue el mayor receptor de remesas entre enero y mayo con 10.653 millones de dólares o el 52,9 %, seguido de Honduras con 5.290,9 millones (26,3 %) y El Salvador con 4.209,8 millones de dólares (20,8 %).

Estas cifras representan incrementos puntuales de un 5,9 % en la recepción de remesas para El Salvador, un 7,5 % para Guatemala y un 13,2 % para Honduras, en comparación con los mismos meses del año anterior.

Cada año, cerca 500.000 personas procedentes del Triángulo Norte intentan llegar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, lo que hace a este país la principal fuente de las remesas.

Las remesas desde EE.UU., donde viven más de 2 millones de salvadoreños, son el principal sostén de la economía de El Salvador, donde este dinero es utilizado en su mayoría para el consumo de servicios, según lo señalado por diversos economistas.

Durante los últimos años las autoridades salvadoreñas han afirmado que la migración irregular de sus ciudadanos ha disminuido en el Gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en comparación con los gobiernos anteriores, aunque en el primer trimestre del 2026 las deportaciones se han disparado un 90,2 %. EFE

hs/sa/seo