Las remesas a Honduras suben un 11,1 % a febrero y superan los 1.800 millones de dólares

2 minutos

Tegucigalpa, 11 mar (EFE).- Las remesas familiares a Honduras alcanzaron los 1.809,9 millones de dólares durante el primer bimestre de 2026, lo que representa un aumento del 11,1 % en comparación con el mismo período del año anterior, informó este miércoles el Banco Central hondureño (BCH).

Según el reporte de la autoridad monetaria, la cifra acumulada en los dos primeros meses de este año supera en 181,7 millones de dólares a los 1.628,2 millones de dólares recibidos entre enero y febrero de 2025.

En febrero pasado, los hondureños residentes en el exterior, principalmente en Estados Unidos, enviaron 939,1 millones de dólares, un 7,8 % más que los 870,8 millones enviados en enero.

Estados Unidos, donde residen alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre ciudadanos con estatus regular e indocumentados, continúa siendo el principal país de origen de estos fondos, al aportar el 85 % del total recibido por la nación centroamericana, añadió.

España es el segundo país emisor, con 9,1 %, mientras que Alemania, Canadá, Costa Rica, Italia, México y Panamá aportan el 5,9 % restante en conjunto.

Detalló que las madres son las principales destinatarias de estos flujos, concentrando más del 39,6 % de los beneficiarios, y que más del 86 % de los recursos se destina a cubrir necesidades básicas, principalmente alimentación, salud y educación, detalló el BCH.

El emisor del Estado indicó que el 83,5 % de los hondureños envía dinero al menos una vez al mes y el 81,5 % lo hace a través de empresas remesadoras.

Las remesas familiares superan el 25 % del producto interno bruto (PIB) de Honduras, un país de unos diez millones de habitantes, donde más del 60 % de la población vive en condiciones de pobreza, según cifras oficiales.

Este flujo de recursos, de acuerdo al Banco Central, es la principal fuente de divisas del país, por encima de las exportaciones y de la inversión extranjera directa, y constituye un pilar clave para el consumo de los hogares y la estabilidad macroeconómica.

En 2025, Honduras recibió 12.212 millones de dólares en remesas y, de acuerdo a proyecciones del Banco Central, para 2026 el país podría captar unos 10.670 millones, manteniendo la tendencia observada en los últimos años. EFE

ac/mt/gpv