Las remesas de los emigrantes marroquíes alcanzan 3.700 millones de euros hasta abril

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Rabat, 1 jun (EFE).- Las remesas de los emigrantes marroquíes alcanzaron 39.979 millones de dirhams (unos 3.700 millones de euros) en los primeros cuatro meses de 2026, lo que supone un aumento de casi el 10 % respecto al mismo período el año pasado.

Según el último boletín mensual sobre intercambios exteriores publicado este lunes por el organismo estatal marroquí Oficina de Cambios, las remesas de los emigrantes marroquíes fueron de 36.426 millones de dirhams (3.400 millones de euros) en los primeros cuatro meses de 2025.

Por otra parte, los ingresos por el turismo también aumentaron al 34.552 millones de dirhams (3.200 millones de euros), con una subida de casi el 27 % respecto al mismo período el año pasado.

Sin embargo, las inversiones extranjeras directas cayeron un 10 % entre enero y abril y se situaron en 11.650 millones de dirhams (1.000 millones de euros), indicó la misma fuente.

Las transferencias de los emigrantes marroquíes superaron los 122.000 millones de dirhams (11.000 millones de euros) en 2025, según cifras presentadas recientemente por el presidente del Gobierno marroquí, Aziz Ajanuch, quien subrayó que su país quiere elevar las inversiones de su diáspora, actualmente inferior al 10 %, con el objetivo de transformar las remesas familiares en proyectos productivos. EFE

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