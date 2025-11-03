Las remesas en México caen el 5,5 % interanual en los primeros nueve meses de 2025

Ciudad de México, 3 nov (EFE).- México recibió 45.681 millones de dólares de sus ciudadanos residentes en el extranjero durante los primeros nueve meses de 2025, una reducción interanual del 5,5 %, en medio de la agresiva política migratoria de Estados Unidos, principal origen de los envíos al país, según informó este lunes el Banco de México (Banxico).

Así, México obtuvo 2.679 millones de dólares menos que los 48.360 millones de dólares recibidos entre enero y septiembre de 2024.

Además, la remesa promedio individual decreció el 0,4 %, entre enero y septiembre, al alcanzar los 394 dólares.

Mientras que el número de operaciones también cayó el 5,2 % hasta los 116 millones, de las cuales el 99,2 % fueron transferencias electrónicas.

Tan solo en septiembre, México captó 5.214 millones de dólares en remesas, lo que implicó una disminución del 2,7 % frente al mismo mes de 2024.

Con lo anterior, la cifra volvió a caer tras alcanzar en agosto los 5.578 millones de dólares en remesas.

El Banco de México explicó que esta disminución anual es «resultado neto de una contracción del 4,7 % en el número de envíos y de un aumento del 2,1 % en el monto de la remesa promedio (individual)», que en septiembre de 2024 fue de 388 dólares.

Las remesas enviadas por residentes en México al extranjero se situaron en 93 millones de dólares en septiembre de 2025, lo que representa una contracción interanual del 4,7 %.

Por otro lado, Banxico detalló que en los últimos doce meses, de octubre de 2024 a septiembre pasado, el flujo acumulado de los ingresos por remesas fue de 62.068 millones de dólares.

Este valor es inferior al acumulado de septiembre de 2024 a agosto 2025, cuando se alcanzaron los 62.212 millones de dólares.

México hila once años de incrementos anuales de remesas, tras terminar 2024 con un récord de 64.745 millones de dólares, pero en marzo pasado cortó una racha de 46 meses con crecimientos consecutivos, tras los primeros días del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump.

Las remesas comenzaron a crecer al comienzo de la pandemia de la Covid-19, en marzo de 2020, y suponen la principal fuente de ingresos externos para el país, que alcanzó el récord el año pasado, un aumento del 2,3 %, respecto a 2023, cuando también obtuvo una cifra histórica de 63.313 millones de dólares y el onceavo incremento anual consecutivo.

En junio pasado, el Gobierno de EE.UU. anunció un impuesto del 1 % a las remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja u otros instrumentos similares.

En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, implementó un programa especial para reembolsar a los connacionales el monto que pagarán por los dólares enviados a México y ha criticado la medida adoptada por la Administración Trump, por considerarla una violación al tratado bilateral de 1994 contra la doble tributación.

Los mexicanos son casi la mitad de los once millones de ciudadanos indocumentados en Estados Unidos y sus remesas representan cerca del 4 % del producto interior bruto (PIB) de México, el segundo país mayor receptor de remesas del mundo, solo detrás de India. EFE

