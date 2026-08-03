Las remesas enviadas a México se elevan el 3,1 % en el primer semestre de 2026

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Ciudad de México, 3 ago (EFE).- Las remesas en México tuvieron un repunte del 3,1 %, hasta los 30.759 millones de dólares, durante el primer semestre de 2026, pese a la agresiva política migratoria de Estados Unidos, principal origen de los envíos al país, informó este lunes el Banco de México (Banxico).

Con lo anterior, México elevó en 917 millones de dólares la cifra recibida en los primeros seis meses de 2025, cuando sumó 29.842 millones de dólares, una cifra histórica para un periodo similar.

En México, donde las remesas representan casi un 4 % de la economía, el envío promedio de connacionales al país se disparó un 5 % entre enero y junio, al pasar de 386 dólares a 405 respecto al mismo periodo de 2025.

El número de operaciones en este mismo lapso disminuyó el 1,8 % interanual a 75,9 millones, el 99,2 % de ellas fueron transferencias electrónicas.

Tan solo en junio, México captó 5.472 millones de dólares en remesas, un aumento interanual del 4,1 %.

Además, respecto al mes anterior, las remesas aumentaron el 3,8 %.

En el sexto mes de 2026, hubo un aumento interanual del 4,2 % en el número de remesas recibidas, hasta las 12,9 millones de operaciones, y el monto promedio se elevó el 3,8 % hasta los 422 dólares.

Por otro lado, Banxico informó que los residentes en México enviaron al exterior remesas por un valor de 107 millones de dólares, una disminución interanual del 5,4 %.

Las remesas comenzaron a crecer de forma sostenida al inicio de la pandemia de la covid-19, en marzo de 2020, y se consolidaron como la principal fuente de ingresos externos de México.

Sin embargo, México rompió en 2025 una racha de once años consecutivos de crecimiento anual de las remesas, al recibir 62.471,7 millones de dólares, el 4,6 % menos que el récord de 64.745 millones alcanzado en 2024, en un contexto marcado por el endurecimiento de la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump.

En junio de 2025, el Gobierno de EE.UU. anunció un impuesto de un 1 % a las remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja u otros instrumentos similares.

En respuesta, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, implementó un programa especial para reembolsar a los connacionales el monto que pagaran por los dólares enviados a México.

El Gobierno mexicano ha criticado la medida adoptada por el presidente Trump, por considerarla una violación al tratado bilateral de 1994 contra la doble tributación.

Las deportaciones y el endurecimiento de la política migratoria estadounidense mantienen la preocupación en México, donde los connacionales representan cerca de la mitad de los aproximadamente once millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

Las remesas equivalen a alrededor de un 4 % del producto interior bruto (PIB) mexicano y colocan al país como el segundo mayor receptor de estos recursos en el mundo, solo por detrás de la India. EFE

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