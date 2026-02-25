Las remesas familiares a El Salvador crecieron un 12,3 % en enero

San Salvador, 25 feb (EFE).- Las remesas familiares enviadas a El Salvador, principalmente desde Estados Unidos, crecieron un 12,3 % en enero pasado, en comparación con el mismo mes de 2025, y sumaron 759,45 millones de dólares, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) difundidos el miércoles.

Las remesas representan un 24 % del producto interno bruto (PIB) de El Salvador y constituyen el principal generador de divisas en la economía salvadoreña, por encima de las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo internacional.

El Salvador totalizó 9.987,91 millones de dólares en remesas familiares en 2025, con un incremento de un 17,7 % en comparación con 2024.

Este monto representó el 20,9 % de los 47.730,2 millones que recibió en 2025 el llamado Triangulo Norte de Centroamérica, que completan Honduras y Guatemala.

Datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2024 indican que la cantidad de personas beneficiadas en El Salvador con las remesas familiares recibidas del extranjero disminuyó un 3,1 % en 2024, respecto a 2023.

El estudio da cuenta de que el total de personas con remesas pasó de 1.626.357 en 2023 a 1.575.815 en 2024, una disminución de 50.542. EFE

