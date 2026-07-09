Las remesas recibidas por República Dominicana crecieron un 6,7 % en el primer semestre

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Santo Domingo, 9 jul (EFE).- La República Dominicana recibió más de 6.219 millones de dólares en remesas durante el primer semestre de 2026, un incremento interanual del 6,7 %, informó este jueves el Banco Central (BCRD).

Solo en junio, las remesas ascendieron a 1.049 millones de dólares, lo que representa un aumento de 125,5 millones de dólares respecto al mismo mes de 2025 y un crecimiento interanual del 13,6 %, superior al 10,6 % registrado en mayo.

El Banco Central señaló que este desempeño se produjo pese al complejo entorno internacional, marcado por los conflictos en Oriente Medio, que han impulsado los precios del petróleo y sus derivados, aumentando las presiones inflacionarias y reduciendo el ingreso disponible de los hogares.

La entidad atribuyó el comportamiento, principalmente, a los envíos de la diáspora dominicana residente en Estados Unidos, país del que procedió el 81,4 % de los flujos formales recibidos en junio, equivalentes a 780,7 millones de dólares.

España se mantuvo en junio como el segundo mayor origen de estos envíos, con 61,8 millones de dólares, equivalentes al 6,4 % del total, en línea con el peso de la comunidad dominicana residente en ese país.

Italia aportó en junio el 1,3 % de las remesas, mientras que Haití y Suiza representaron el 1,2 % cada uno. El resto de los flujos provino de países como Francia, Canadá y Alemania, entre otros.EFE

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