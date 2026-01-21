Las renovables en el transporte UE suben al 11,2 % pero ningún país alcanza la meta 2030

2 minutos

Bruselas, 21 ene (EFE).- El 11,2 % de los medios de transporte de la Unión Europea (UE) funcionó con energías renovables en 2024, lo que supuso un incremento del 0,2 puntos porcentuales con respecto al año anterior, informó este miércoles la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

Con los datos de participación de 2024, el bloque comunitario se sitúa 17,8 puntos alejado del objetivo común del 29 % para la proporción de energía verde (incluidos biocombustibles líquidos, hidrógeno, biometano o electricidad «verde»), fijado para el año 2030, que ningún país alcanzó todavía.

Por países, Suecia fue el país de la UE con la mayor proporción de energías renovables en el transporte (26,4 %), seguida de Finlandia (20,3 %) y los Países Bajos (19,7 %).

En cambio, las proporciones más bajas se registraron en Croacia (0,9%), Grecia (3,9%) y Chequia (5,7%).

España se mantuvo una décima por encima de la media europea al anotar un 11,3 % de uso de energías verdes, si bien fue uno de los siete países que disminuyó su contribución con respecto a 2023, cuando la proporción de renovables fue del 11,9 %.

La proporción de energía procedente de fuentes renovables en el transporte 20 años antes, en 2004, era del 1,4 % en la UE y del 1 % en España.

A pesar de que el dato de 2024 se encuentra aún por debajo de la mitad de la meta del 29 %, los países pueden optar por reducir la intensidad de los gases de efecto invernadero de los combustibles para el transporte en al menos un 14,5% para 2030, como alternativa al propósito general para ese año.

La estadística incluye tanto la energía utilizada para el transporte por los hogares como las empleadas por actividades empresariales, industriales y de servicios. EFE

