Las reservas chinas de divisas crecieron un 0,91 % intermensual en agosto
Shanghái (China), 7 sep (EFE).- Las reservas chinas de divisas extranjeras aumentaron un 0,91 % intermensual en agosto hasta unos 3,32 billones de dólares, informó este domingo la Administración Estatal de Divisas (SAFE) del país asiático.
El incremento con respecto a la cifra final de julio fue de unos 29.900 millones de dólares, indicó en su página web la institución, que lo atribuyó al retroceso del índice dólar y a la subida de los precios de los activos financieros globales, impulsados por las expectativas sobre política económica y datos macroeconómicos.
Las mencionadas fluctuaciones en los precios de los activos, unidas a la variación de los tipos cambiarios, se tradujeron en esa subida.
La cifra, además, iguala a la registrada en junio, que fue la más alta para este indicador desde diciembre de 2015.
«La economía china mantiene un progreso firme, demostrando fuerte resistencia y vitalidad y prestando apoyo a la estabilidad general de sus reservas de divisas extranjeras», reza el comunicado. EFE
vec/nvm