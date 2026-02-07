Las reservas chinas de divisas extranjeras aumentaron un 1,23 % intermensual en enero

1 minuto

(Actualiza con últimas cifras de reservas de oro)

Pekín, 7 feb (EFE).- Las reservas chinas de divisas extranjeras aumentaron un 1,23 % intermensual en enero, hasta unos 3,39 billones de dólares, informó este sábado la Administración Estatal de Divisas (SAFE) del país asiático.

El incremento con respecto a la cifra final de diciembre fue de unos 41.200 millones de dólares, indicó en su página web la institución, que lo atribuyó al descenso del índice dólar y a la subida en los precios de los principales activos financieros mundiales.

«El funcionamiento de la economía china mantuvo una tendencia de estabilidad con avances, mostrando una mayor resiliencia del desarrollo, lo que proporciona respaldo para que el tamaño de las reservas de divisas se mantenga básicamente estable», apunta el comunicado.

Las reservas de divisas extranjeras del gigante asiático crecieron un 4,86 % a lo largo de 2025 hasta cerrar el año en 3,36 billones de dólares.

En cuanto a las reservas de oro, el Banco Popular de China (BPC, banco central) elevó sus tenencias de este mineral por decimoquinto mes consecutivo en enero, alcanzando las 74,19 millones de onzas, frente a las 74,15 millones reportadas a cierre de diciembre, según cifras divulgadas este sábado por la cadena estatal CCTV. EFE

pek-jacb/sbb