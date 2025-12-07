Las reservas de medicamentos de Gaza están en niveles «catastróficos», según Sanidad

1 minuto

Jerusalén, 7 dic (EFE).- Las reservas de medicamentos y suministros médicos en la Franja de Gaza están en «niveles catastróficos», denunció este domingo el Ministerio de Sanidad de la Franja palestina, asegurando que están agostados un 52 % de los medicamentos esenciales y un 72 % de los suministros de laboratorio.

En un comunicado, Sanidad indica que «la crisis se agrava a medida que aumenta la necesidad de intervenciones médicas para los heridos y enfermos».

Asimismo, denuncia que atención primaria, cirugía, cuidados intensivos, oncología y hematología se encuentran entre los servicios que sufren una grave escasez de medicamentos.

Otros como ortopedia, nefrología, diálisis u oftalmología «se enfrentan a desafíos catastróficos debido a la escasez de suministros médicos», añade.

Por ello, Sanidad pide un aumento urgente de la entrada de suministros médicos en Gaza, donde, a pesar del alto el fuego, la entrada de ayuda sigue siendo insuficiente.

Según pudo comprobar EFE esta semana en el Hospital Al Shifa, el mayor de la Franja y ubicado en su capital, a muchos enfermos no se les puede dar su medicación puesto que no hay suministros en el enclave.

«Tenemos un número elevado de muertes que en realidad no deberían ocurrir», aseguró a EFE uno de sus médicos tras mencionar el ejemplo de los diabéticos, con la insulina como un artículo de lujo en Gaza. EFE

