Las reservas de oro de EE.UU. superan el billón de dólares gracias a recientes escaladas

2 minutos

Washington, 29 sep (EFE).- El valor de las reservas de oro del Tesoro de Estados Unidos ha superado este lunes el billón de dólares gracias al reciente alza del precio del oro motivada por la incertidumbre que han encarado los inversores, derivada de factores como la guerra comercial o la política fiscal del Gobierno de Donald Trump.

La reserva estadounidense, la mayor del mundo, superó el billón de dólares después de que el precio de la onza rebasara hoy los 3.824,5 dólares.

No obstante, en los registros oficiales del Gobierno estadounidense las reservas siguen teniendo un valor de unos 11.000 millones de dólares, según un precio fijado en 1973 por el Congreso.

El precio del oro ha subido casi un 45 % en los últimos doce meses, alcanzando récords históricos ante la búsqueda de activos refugio por las tensiones comerciales y geopolíticas, los incrementos del déficit fiscal en EE.UU. o la rebajas de tipos de interés acometidas a finales de 2025 y este mismo mes en la primera economía mundial.

A principio de año se especuló con la posibilidad de que el Gobierno Trump revaluara el oro a precios del mercado, lo que inyectaría cientos de miles de millones al Tesoro pero también dispararía la volatilidad del metal precioso en los mercados globales.

También podría cambiar las dinámicas internacionales de las reservas y sus relaciones entre divisas, además de afectar a las necesidades de emisión de deuda estadounidense o al balance de la Fed.

La idea fue descartada oficialmente por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el pasado marzo. EFE

asb/psh