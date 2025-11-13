Las reservas internacionales brutas de Nicaragua aumentan a 7.943,4 millones de dólares

San José, 13 nov (EFE).- El saldo de las reservas internacionales brutas (RIB) del Banco Central de Nicaragua alcanzaron los 7.943,4 millones de dólares hasta octubre pasado, un 30,1 % más en relación al mismo mes de 2024, informó este jueves el banco emisor del Estado nicaragüense.

La cifra es mayor en 1.929,4 millones de dólares frente al saldo a octubre de 2024, cuando el remanente de las RIB cerró en 6.014 millones de dólares, precisó el emisor en un informe.

Los 7.943,4 millones de dólares de las RIB también superan los 7.821,6 millones de dólares con que estas reservas cerraron en septiembre pasado, detalló la entidad.

Durante octubre de 2025, las reservas internacionales brutas aumentaron en 121,9 millones de dólares con relación al mes anterior, impulsadas principalmente por las compras netas de divisas en las operaciones cambiarias del Banco Central, las cuentas netas del sector público no financiero, y los depósitos monetarios, explicó la entidad monetaria.

Ese nivel de reservas internacionales a octubre de 2025 es consistente con una cobertura a base monetaria de 4,1 veces, puntualizó.

Con ese saldo de reservas se garantiza la disponibilidad de divisas para el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos para el fortalecimiento cambiario y contribuye a la estabilidad macroeconómica y financiera del país, de acuerdo con la información.

Para 2025, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3 % y un 4 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2 % y el 4 %.

El Producto Interno Bruto (PIB) nicaragüense aumentó el 3,6 % en 2024 con respecto a 2023, cuando la economía de Nicaragua creció un 4,4 %, siendo el cuarto año consecutivo de incremento después de tres periodos de cierre con saldo en rojo, según la entidad monetaria.

En 2022, el PIB de Nicaragua creció un 3,6 % y 10,5 % en 2021.

La economía nicaragüense se contrajo en promedio el 2,7 % anual en el periodo 2018-2020, según los datos oficiales. EFE

